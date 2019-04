​LiveText Caroline Garcia vs Simona Halep (de la ora 14:00)

FedCup: Franța vs România 1-1

​​Confruntarea dintre Franța și România din semifinalele FedCup pornește de la scorul de 1-1 în cea de-a doua zi, după ce Simona Halep și Caroline Garcia și-au respectat statul de favorite în prima zi de concurs. Cele două se vor întâlni în primul meci al zilei, jucătoarea noastră pornind favorită după ce a câștigat cinci din cele șase confruntări directe disputate până acum. Simona trebuie să fie atentă, franțuzoaica fiind surprinzătoare prin agresivitatea sa. Meciul este unul foarte important, căpitanii celor două echipe urmând să aleagă și jucătoarele celui de-al doilea meci în funcție de rezultatul acestuia (Irina Begu s-a antrenat astăzi alături de Halep și ar putea să îi ia locul Mihaelei Buzărnescu). Partida din Kindarena (Rouen) va începe de la ora 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 3 și LiveText pe HotNews.ro.





2018, Montreal (hard): 7-5, 6-1 pentru Halep2018, Roma (zgură): 6-2, 6-3 pentru Halep2017, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep2017, Beijing (hard): 6-4, 7-6(3) pentru Garcia2017, Toronto (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep2016, Sydney (hard): 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep*Ar putea apărea modificări în funcție de rezultatul partidei dintre Halep și Garcia.Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3Caroline Garcia vs Simona HalepKristina Mladenovic vs Mihaela BuzărnescuCaroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Irina Begu / Monica Niculescu