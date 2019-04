​LiveText Caroline Garcia vs Simona Halep 3-0

FedCup: Franța vs România 1-1

3-0 Simona trimite o minge lungă, Garcia lovește înghesuit și dă afară. Halep blocheză serviciul adversarei, dar mingea este prea lungă. Garcia atacă la fiecare lovitură, Simona trebuie să schimbe tactica și să nu o mai lase pe adversară să controleze punctele. Încă o lovitură ratată de Simona, Garcia a pus în teren primul serviciu de fiecare dată. Și închide cu un as.







2-0 Garcia este agresivă, urcă la fileu și închide cu un voleu. Simona atacă bine cu forehand-ul și o obligă pe Caroline să trimită în fileu. Halep a lovit greșit mingea și are probleme în primul game de serviciu (15-30). Simona s-a apărat excelent, însă a ratat atacul deși avea posibilitatea unui lung de linie. Serviciu puternic, Garcia dă afară, dar mai are o minge de break. Românca salvează din nou cu serviciul. Game-ul se prelungește. Caroline este mult mai hotărâtă, atacă prima, iar Simona nu face față. Simona ratează forehand-ul și franțuzoaica face break...







1-0 Garcia servește prima. Franțuzoaica începe bine, serviciu urmat de forehand câștigător. Un schimb prelungit câștigat de Simona, după ce Garcia a scăpat o lovitură în afara terenului. Serviciu bun la teu din partea Carolinei. Încă un punct jucat bine de favorita publicului, care închide cu un rever în colțul terenului. Simona se ține bine, Garcia greșește prima. Garcia plasează bine serviciul și conduce.







Fanii îi scandează numele Simonei. Halep și Garcia se încălzesc.







Jucătoarele intră în sala din Rouen. Fanii români sunt la fel de energici. "Deșteaptă-te, române!" se aude din nou în Kindarena.





Adrian Cruciat a declarat la Digi Sport că Irina Begu îi va lua locul Mihaelei Buzărnescu în al doilea meci al zilei: "Pot să îţi confirm asta, Irina va juca în al doilea meci de simplu. Există un plan şi pentru meciul de dublu, dar nu pot să vă spun mai multe. Îl las pe căpitanul nejucător să se gândească şi să ia cea mai bună decizie".



Confruntarea dintre Franța și România din semifinalele FedCup pornește de la scorul de 1-1 în cea de-a doua zi, după ce Simona Halep și Caroline Garcia și-au respectat statul de favorite în prima zi de concurs. Cele două se vor întâlni în primul meci al zilei, jucătoarea noastră pornind favorită după ce a câștigat cinci din cele șase confruntări directe disputate până acum. Simona trebuie să fie atentă, franțuzoaica fiind surprinzătoare prin agresivitatea sa. În a doua partidă a zilei, Irina Begu îi va lua locul Mihaelei Buzărnescu, rămâne de văzut care va fi adversara acesteia. Partida din Kindarena (Rouen) va începe de la ora 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 3 și LiveText pe HotNews.ro.





2018, Montreal (hard): 7-5, 6-1 pentru Halep2018, Roma (zgură): 6-2, 6-3 pentru Halep2017, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep2017, Beijing (hard): 6-4, 7-6(3) pentru Garcia2017, Toronto (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep2016, Sydney (hard): 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep*Ar putea apărea modificări în funcție de rezultatul partidei dintre Halep și Garcia.Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3Caroline Garcia vs Simona HalepKristina Mladenovic vs Irina BeguCaroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Irina Begu / Monica Niculescu