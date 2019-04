FedCup, semifinale: Australia vs Belarus 2-1 / Asheligh Barty a învins-o pe Aryna Sabalenka

Asheligh Barty și-a câștigat și al doilea meci din cadrul confruntării dintre Australia și Belarus din semifinalele FedCup. Jucătoarea clasată pe locul 9 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka (10 WTA), scor 6-2, 6-2, după o oră și 18 minute de joc. În acest moment, Australia conduce Belarus cu 2-1 și se află la un singur punct distanță de finală.

Australia take the lead!@ashbar96 dismantles Sabalenka 62 62 for a 2-1 lead.#FedCup pic.twitter.com/WkDZ2a7wjI