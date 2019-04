Cu ce rămânem după primele două meciuri din Kindarena - Concluziile unei zile care a respectat calculele hârtiei (Franța vs România 1-1)

Corespondentă din Rouen

Simona Halep, in Kindarena din Rouen

Nu a fost loc de surprize în Kindarena, Franța și România câștigând cate un punct cu jucătoarele lor cele mai bune. Este 1-1 după prima zi, iar cel puțin la prima vedere partida dintre Simona Halep și Caroline Garcia (prima de duminică) va fi cea care va trasa direcția în care o va apuca semifinala de la Rouen.



Simona nu ne-a înșelat așteptările și a adus victoria echipei noastre. A fost un meci solid din partea numărului doi mondial, Halep făcând foarte bine față presiunii importante din tribune. Încă o dată, Simo a arătat că România depinde foarte mult de forma sa, totul construindu-se în jurul inspirației câștigătoarei ultimei ediții de la Roland Garros. Mai multe despre victoria în două seturi cu Kristina Mladenovic puteți citi aici. Din păcate, Mihaela Buzărnescu nu a reușit să emită cu adevărat pretenții în meciul cu Caroline Garcia. În mod evident că franțuzoaica era cotată cu prima șansă la victorie, însă rămâne de discutat pe marginea formei jucătoarei noastre. Apăsată de emoții și copleșită de importanța meciului, Miki nu a arătat decât foarte rar că poate face față unei adversare care resimțea presiunea rezultatului (Franța era condusă cu 1-0, iar victoria devenea obligatorie). Ar fi putut fi un moment bun în care Mihaela să lase în urmă toate necazurile și să arate că este cu adevărat o soluție pentru confruntările de simplu. Calculele hârtiei spuneau că după prima zi Franța și România au mari șanse să fie la egalitate, lucru care s-a și întâmplat. În contexul remizei din acest moment, partida dintre Simona Halep și Caroline Garcia devine una extrem de importantă. La prima vedere, mai importantă pentru noi decât pentru francezi. De ce? Pentru că gazdele au o echipă de dublu care a fost la un moment dat locul unu mondial (Garcia/Mladenovic) și pentru că, cel puțin după ceea ce au arătat sâmbătă, Mladenovic este ușor favorită în fața Mihaelei Buzărnescu (asta dacă, desigur, Florin Segărceanu va merge tot pe mâna ei la simplu). Presiunea tot pe ea. Simona Halep a luat asupra ei presiunea în ultima perioadă în FedCup și nu va fi scutită de acest lucru nici duminică. Trebuie să fim conștienți de faptul că meciul cu Caroline Garcia poate fi unul de totul sau nimic pentru noi. Un eșec ar aduce nu doar Franța în avantaj, dar ar săpa adânc în încrederea echipei. Cu racheta numărul unu învinsă și cu 1-2 pe tabelă, ar fi foarte greu pentru jucătoarea care ar urma să evolueze pentru noi în Kindarena (Buzărnescu, Begu sau cine va crede de cuviință Florin Segărceanu) să facă față presiunii. Simona și la dublu? Halep a spus de mai multe ori că pentru ea câștigarea FedCup reprezintă marele obiectiv. În aceste condiții, la un eventual scor de 2-2 nu ar trebui scoasă din calcul varianta unei apariții a Simonei la meciul de dublu. Nu este un secret pentru nimeni că Simona își dorește enorm ca trofeul să ajungă la București. Halep ar fi putut apărea în meciul decisiv de dublu de la Ostrava, însă atunci a preferat să o lase pe Monica Niculescu (a simțit foarte bine cât de implicată este colega ei). Un simplu exercițiu de imaginație ar putea să ne ofere pentru duminică următoarele variante: Irina Begu la simplu în al doilea meci al zilei (cel cu Mladenovic) și Simona Halep la dublu alături de Monica Niculescu. Sigur, este doar o ipoteză care ia în calcul o victorie a Simonei Halep cu Caroline Garcia. Programul confruntării dintre Franța și România:

*Ar putea apărea modificări în funcție de rezultatul partidei dintre Halep și Garcia.





Au avut loc sâmbătă:





Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3







Vor avea loc duminică, de la ora 14:00:





Caroline Garcia vs Simona Halep

Kristina Mladenovic vs Mihaela Buzărnescu

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Irina Begu / Monica Niculescu