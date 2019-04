Mihaela Buzărnescu, după ce a fost învinsă de Caroline Garcia: "Am dat tot ce am putut şi am luptat până la ultima minge"

Mihaela Buzărnescu a declarat, sâmbătă, după înfrângerea din confruntarea în fața Carolinei Garcia, că a luptat până la ultima minge, dar adversara sa a fost solidă pe toată durata partidei.





“Îmi pare foarte rău pentru acest meci, că nu l-am câştigat. Am fost foarte motivată. Ea a fost solidă cap-coadă. A fost foarte greu să pot lua iniţiativa. Regret că nu am reuşit mai mult să atac. Am dat tot ce am putut şi am luptat până la ultima minge. Nu am atât de mult să îmi reproşez astăzi pentru că am simţit că am dat tot ce am putut. Nu este uşor să joci cu ea. Sper din tot sufletul echipa în a doua zi să ajungă să câştige. Este 1-1, dar la fel şi la Ostrava mi-am dorit. Sper mine indiferent cum va evolua jucătoarea care va fi pe teren, a României, să învingă. Simt că am jucat bine, că sunt pe drumul bun. A fost incredibilă atmosfera. Tot respectul”, a spus Buzărnescu la Digi Sport.

Programul confruntării dintre Franța și România:





Au avut loc sâmbătă:





Kristina Mladenovic vs Simona Halep 3-6, 1-6

Caroline Garcia vs Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-3





Vor avea loc duminică, de la ora 14:00:





Caroline Garcia vs Simona Halep

Kristina Mladenovic vs Mihaela Buzărnescu

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic vs Irina Begu / Monica Niculescu





Căpitanii celor două echipe pot opera schimbări în rândul jucătoarelor care vor evolua în aceste partide.





Învingătoarea din această întâlnire va evolua cu câştigătoarea semifinalei Australia - Belarus, scor 1-1 după prima zi.