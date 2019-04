FedCup, semifinale: Australia vs Belarus 0-1 / Aryna Sabalenka a învins-o pe Samantha Stosur

Battle complete!



After 2 hours and 47 minutes, it's @SabalenkaA with victory for Belarus 75 57 63 over Sam Stosur.#FedCup pic.twitter.com/VJLGSqJiCf — Fed Cup (@FedCup) 20 aprilie 2019

De 16 ori și-au pierdut serviciul cele două jucătoare în primele două seturi ale partidei.Câștigătoarea întâlnirii Australia vs Belarus va juca finala FedCup cu învingătoarea dintre Franţa şi România.Samantha Stosur vs Aryna Sabalenka 5-7, 7-5, 3-6Ashleigh Barty vs Victoria AzarenkaAshleigh Barty vs Aryna SabalenkaSamantha Stosur vs Victoria AzarenkaAshleigh Barty/Samantha Stosur vs Vera Lapko/Lidziya Marozava