FOTO FedCup, semifinale: "Tricolorele", încurajate de militarii români din Afganistan

România se va duela cu Franța pentru un loc în marea finală a FedCup, în perioada 20-21 aprilie. Jucătoarele din echipa tricoloră au primit încurajări din partea militarilor români din Afganistan, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Apărării Naţionale.



"Hai, Româniaaaa!





Buzărnescu, Halep, Begu, Niculescu şi Olaru se pregătesc pentru primele meciuri din semifinala Fed Cup 2019! Fetele au văzut un mesaj de susţinere transmis de pe un teren cu mult praf, de la militarii noştri aflaţi în misiune în Afganistan, direct pe terenul de zgură de la Rouen înainte de antrenamentul oficial. Militarii Batalionului 300 Protecţia Forţei "Sfântul Andrei" le-au trimis jucătoarelor şi câte o emblemă cu însemnul batalionului.







Şi, pentru că de la ultima noastră întâlnire, la partida de FED CUP cu Cehia de la Cluj, ţinuta noastră de instrucţie s-a schimbat, am venit la Paris cu câte un tricou din cea nouă personalizat. Sperăm să vă poarte acelaşi noroc, cum v-a purtat celălalt la meciul cu Cehia!", a scris Ministerul Apărării Naţionale pe Facebook.







Caroline Garcia / Kristina Mladenovic - Irina Begu / Monica Niculescu





Meciul Franţa vs România va avea loc în Le Kindarena (Le palais des sports de Rouen), o sală cu o capacitate de 5.234 de locuri. A fost inaugurată pe 8 septembrie 2012 și a costat 52,4 milioane de euro.



Cum arată cele două echipe:



Franța: Caroline Garcia (21 WTA la simplu / 887 WTA la dublu), Pauline Parmentier (53 WTA / 560 WTA), Alize Cornet (55 WTA / 132 WTA), Kristina Mladenovic (66 WTA / 3 WTA), Fiona Ferro (92 WTA / 700 WTA). Căpitan nejucător: Julien Benneteau.



România: Simona Halep (2 WTA la simplu / 417 WTA la dublu), Mihaela Buzărnescu (30 WTA / 29 WTA), Irina Begu (83 WTA / 35 WTA), Monica Niculescu (132 WTA / 46 WTA) şi Raluca Olaru (34 WTA la dublu). Căpitan nejucător: Florin Segărceanu.



Meciuri directe:



Simona Halep:



Simona Halep vs Kristina Mladenovic 2-3

Simona Halep vs Caroline Garcia 5-1



Mihaela Buzărnescu:



Mihaela Buzărnescu vs Kristina Mladenovic 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Caroline Garcia 0-0



Cine este Franța



Franța se află de cinci ani consecutivi în Grupa Mondială din Fed Cup, competiție pe care a câștigat-o de două ori: în 1997 și 2003. De asemenea, franțuzoaicele au mai ajuns în finală în 2004, 2005 și 2016.



La ediția de anul trecut, viitoarea adversară a României a fost eliminată în semifinale de SUA, scor 3-2. Din echipa care a evoluat în 2018 în penultimul act al competiției au făcut parte Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier și Amandine Hesse.



Debutul în FedCup: 1963

Meciuri jucate în FedCup: 151 (92 victorii - 59 înfrângeri)

Ani în Grupa Mondială: 39 (45 victorii - 35 înfrângeri)



Franța și România s-au mai întâlnit o singură dată în FedCup, în 1976. Duelul disputat atunci în SUA, în sală, a fost câștigat de jucătoarele noastre, scor 3-0.



Meciurile partidei din 1976:



Florența Mihai - Natalie Fuchs 7-6, 6-2

Virginia Ruzici - Gail Lovera Benedetti 6-2, 6-1

Florența Mihai/Virgia Ruzici - Rosy Darmon/Gail Lovera Benedetti 6-3, 2-6, 6-1



Kristina Mladenovic - Simona HalepCaroline Garcia - Mihaela BuzărnescuCaroline Garcia - Simona HalepKristina Mladenovic - Mihaela Buzărnescu