Monte Carlo Masters: Rafael Nadal, în semifinale - Ibericul a fost testat serios de Guido Pella

Rafael Nadal (2 ATP) a muncit din greu pentru a obține a 14-a calificare în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Ibericul s-a impus cu 7-6(1), 6-3 în fața argentinianului Guido Pella (35 ATP), însă misiunea ibericului a fost una mai dificilă decât o arată scorul, victoria venind după două ore și 22 de minute de joc.



Pentru un loc în marea finală, Nadal se va duela cu învingătorul partidei Borna Coric (Croația, 13 ATP) și Fabio Fognini (Italia, 18 ATP).

S-au jucat în sferturi la Monte Carlo:

Dusan Lajovic vs Lorenzo Sonego 6-4, 7-5Rafael Nadal vs Guido Pella 7-6(1), 6-3Rolex Monte-Carlo (face parte din categoria Masters) se dispută în perioada 14-21 aprilie, pe zgură, și are premii totale în valoare de €5,207,405. Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria competiției este Rafael Nadal (11 trofee). De altfel, ibericul a câștigat ultimele trei ediții (2016, 2017, 2018). Între 2005 și 2012, Rafa s-a impus de opt ori la rând la turneul din Principat.