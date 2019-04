VIDEO Monte Carlo Masters: Rafael Nadal, în semifinale - Ibericul a fost testat serios de Guido Pella

Rafael Nadal (2 ATP) a muncit din greu pentru a obține a 14-a calificare în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Ibericul s-a impus cu 7-6(1), 6-3 în fața argentinianului Guido Pella (35 ATP), însă misiunea ibericului a fost una mai dificilă decât o arată scorul, victoria venind după două ore și 22 de minute de joc.



Primul set al întâlnirii dintre Nadal și Pella a fost unul al break-urilor, ambii jucători fiind trădați de serviciu (câte patru break-uri de fiecare parte). Ibericul a avut un start dificil, a fost condus cu 4-1, dar a reușit apoi o serie de patru game-uri consecutive și a preluat conducerea pe tabelă (5-4). Ambii jucători și-au mai pierdut serviciul câte o dată, iar setul s-a decis la tie-break, unde Nadal n-a avut nicio emoție (7-1).

Guido Pella este primul jucător care câștigă cel puțin cinci game-uri într-un set în fața lui Nadal la Monte Carlo, în ultimii doi ani. Ultimul care reușea această performanță era Kyle Edmund, în 2017.

Nici actul secund nu a fost unul ușor pentru favoritul doi al competiției din Principat. A condus cu 2-1, cu break reușit în debutul setului, însă game-ul al patrulea a fost unul maraton. Pella a avut patru șanse de break, dar ibericul a rezistat eroic unui game maraton și a ajuns în cele din urmă să aibă un avantaj de 5-1.



Au urmat apoi două game-uri consecutive în contul argentinianului, cu break la zero, însă nu a mai avut resursele necesare să trimită meciul în decisiv. Și-a cedat serviciul în game-ul următor, iar Nadal s-a impus cu 6-3.





Pentru un loc în marea finală, Nadal se va duela cu învingătorul partidei Borna Coric (Croația, 13 ATP) și Fabio Fognini (Italia, 18 ATP).

S-au jucat în sferturi la Monte Carlo:

Dusan Lajovic vs Lorenzo Sonego 6-4, 7-5Rafael Nadal vs Guido Pella 7-6(1), 6-3Rolex Monte-Carlo (face parte din categoria Masters) se dispută în perioada 14-21 aprilie, pe zgură, și are premii totale în valoare de €5,207,405. Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria competiției este Rafael Nadal (11 trofee). De altfel, ibericul a câștigat ultimele trei ediții (2016, 2017, 2018). Între 2005 și 2012, Rafa s-a impus de opt ori la rând la turneul din Principat.