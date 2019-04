Julien Benneteau: "Mladenovic are o şansă s-o învingă pe Simona Halep. Este cea mai bună opţiune a noastră la acest meci"

FedCup, semifinale

Kristina Mladenovic a fost preferată lui Alize Cornet pentru că oferă mai multe şanse de a bate o jucătoare precum Simona Halep, nr. 2 mondial, în prima partidă de simplu a semifinalei de la Rouen, a afirmat Julien Benneteau, căpitanul-nejucător al echipei Franţei de Fed Cup, scrie Agerpres.





Simona Halep o va înfrunta pe Kristina Mladenovic (66 WTA) în primul meci de simplu al întâlnirii care opune echipele României şi Franţei, la Rouen, în semifinalele Grupei Mondiale a Fed Cup, potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri la Palatul Sporturilor Kindarena.



''M-am gândit mult în aceste săptămâni, iar după toate informaţiile pe care le avem, eu şi staff-ul meu credem că ea are o şansă s-o învingă pe Simona Halep şi că este cea mai bună opţiune a noastră la acest meci. Era nevoie pentru acest meci de o condiţie fizică perfectă, de combativitate, iar Kristina, prin stilul ei de joc şi în aceste condiţii, cu nivelul arătat în aceste ultime săptămâni, prezenta mai multe garanţii şi şanse s-o bată pe Simona. Îi va fi foarte dificil, dar o cred capabilă să reuşească în aceste condiţii'', a declarat Benneteau la Palatul Sporturilor Kindarena.



Benneteau a apreciat că includerea Mihaelei Buzărnescu pentru partidele de simplu era una aşteptată, având în vedere clasamentul WTA: ''Nu e o surpriză că a fost aleasă Mihaela Buzărnescu. Nu eram sigur că o va folosi pe Irina Begu, dar Buzărnescu e mai bine clasată, este o jucătoare foarte talentată. Am văzut-o la Miami şi nu sunt surprins că va intra pe teren''.



Despre Simona Halep, Julien Benneteau a avut din nou cuvinte de laudă şi nu vede nicio diminuare de randament în jocul româncei: ''E acolo sus, cu un joc solid şi constant de mulţi ani, a reuşit performanţe bune la turnee, deci avem o fată de top mondial în faţa noastră, cu un nivel foarte ridicat''.



Căpitanul-nejucător al Franţei aşteaptă de la jucătoarele sale să reziste presiunii şi să etaleze cel mai bun joc posibil: ''Sper că fetele vor juca cel mai bun tenis, că vor şti să gestioneze emoţiile, pentru că în tribune va fi multă lume, într-o atmosferă specială, de Fed Cup, într-o presiune extraordinară pentru fete. Sper că vor lua deciziile corecte în momentele decisive, atunci vom avea o şansă să câştigăm întâlnirea''.



România şi Franţa se vor înfrunta pe 20 şi 21 aprilie, la Rouen, în sala Kindarena, pe zgură, în semifinalele Fed Cup. Echipa Franţei este compusă din Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic şi Fiona Ferro, iar selecţionata României este alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.



În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.



România înfruntă Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite de Philadelphia (SUA).