​FOTOGALERIE Franța vs România, un altfel de duel - Cel al ținutelor

​Nu a mai rămas mult timp până când Franța și România se vor confrunta pe zgura din Kindarena din Rouen, într-o dispută contând pentru semifinalele FedCup. Până acolo, cele două echipe s-au "duelat" în ținute, cu ocazia dineului oficial.



Căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, le-a convocat pe Simona Halep (2 WTA), Mihaela Buzărnescu (30 WTA), Irina Begu (83 WTA), Monica Niculescu (132 WTA) şi Raluca Olaru (34 WTA la dublu).







Echipa Franţei:





Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alize Cornet, Fiona Ferro şi Pauline Parmentier.





Meciul Franţa vs România va avea loc în Le Kindarena (Le palais des sports de Rouen), o sală cu o capacitate de 5.234 de locuri. A fost inaugurată pe 8 septembrie 2012 și a costat 52,4 milioane de euro.











După perioada mai puțin fastă pe care o traversează după accidentarea suferită în vara anului trecut, Mihaela Buzărnescu ar putea să-și piardă locul de titulară, Florin Segărceanu putând merge pe mâna Irinei Begu. Mai jos puteți vedea cum stau fetele noastre la meciurile directe cu posibilele adversare de pe 20 și 21 aprilie.







Simona Halep:







Simona Halep vs Caroline Garcia 5-1

Simona Halep vs Kristina Mladenovic 2-3

Simona Halep vs Pauline Parmentier 0-1 (s-au duelat în 2009)

Simona Halep vs Alize Cornet 1-3





Mihaela Buzărnescu:



Mihaela Buzărnescu vs Alize Corner 1-1

Mihaela Buzărnescu vs Pauline Parmentier 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Kristina Mladenovic 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Caroline Garcia 0-0





Irina Begu:





Irina Begu vs Caroline Garcia 2-4

Irina Begu vs Kristina Mladenovic 0-0

Irina Begu vs Pauline Parmentier 3-3

Irina Begu vs Alize Cornet 2-0.







, la Ostrava, cu scorul de 3-2, obţinând biletele pentru semifinalele FedCup, fază în care Simona Halep şi coechipierele ei vor da piept cu Franţa, care a trecut în sferturi de Belgia, cu 3-0, la Liege.