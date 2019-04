VIDEO Monte Carlo: Rafael Nadal, calificare lejeră în turul trei - Victorie cu Bautista Agut

Rafael Nadal a bifat a 69-a victorie din carieră pe zgura de la Monte Carlo, ibericul obținând calificarea în turul trei după o victorie fără dubii în fața compatriotului Roberto Bautista Agut (6-1, 6-1, după o oră și 16 minute).

Primul set a fost unul în care Nadal a defilat pur și simplu pe teren: forehandul i-a zdruncinat pas cu pas încrederea lui Roberto Bautista, iar tabela s-a tot modificat doar în favoarea lui Rafa până la 5-0.



Agut a dat primele semne de viață de-abia în game-ul al șaselea, însă era clar pentru toată lumea că setul avea să fie trecut în dreptul lui Nadal (6-1).



A doua manșă a fost una ceva mai echilibrată în primele sale game-uri, Bautista găsind soluții mai bune la topspinul adversarului. În plus, nici Nadal nu a putut să mențină același nivel infernal, iar Roberto a ajuns în situația de a avea la un moment dat 40-0 pe serviciul lui Nadal. Nu a bifat însă break-ul, Rafa reușind una dintre revenirile sale celebre.



În loc de 2-2, s-a făcut până la urmă 4-1 pentru Nadal, iar Roberto (un jucător echilibrat de altfel) și-a strigat frustrarea prin <scăparea> rachetei pe suprafața de joc.



Rafa și-a văzut de treabă, jocul a curs tot în favoarea lui, iar partida s-a încheiat cu încă un break al numărului doi mondial (6-1).

Revenit după accidentarea suferită la Indian Wells, Rafa a arătat solid din punct de vedere fizic, iar forehandul său pare aproape de nivelul cel mai bun. Cunoscut pentru stilul său agasant, Roberto Bautista nu a avut prea multe șanse în fața unui Nadal care nu a lăsat nimic la voia întâmplării.

Pentru un loc în sferturi, Nadal se va duela cu Grigor Dimitrov.



Rolex Monte-Carlo (face parte din categoria Masters) se dispută în perioada 14-21 aprilie, pe zgură, și are premii totale în valoare de €5,207,405. Jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria competiției este Rafael Nadal (11 trofee). De altfel, ibericul a câștigat ultimele trei ediții (2016, 2017, 2018). Între 2005 și 2012, Rafa s-a impus de opt ori la rând la turneul din Principat.

S-au mai disputat miercuri:



S. Tsitsipas - M. Kukushkin 6-3, 7-5

D. Medvedev - R. Albot 6-1, 6-2

P. Herbert - K. Nishikori 7-5, 6-4

C. Norrie - M. Fucsovics 7-6(3), 6-3

F. Fognini - G. Simon (abandon Simon)

T. Fritz - D. Schwartzman 6-4, 6-2

A. Zverev - F. Aliassime 6-1, 6-4

G. Dimitrov - L. Struff 7-6(2), 6-4.





