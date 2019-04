De-acum este oficial: Sascha Bajin, noul antrenor al jucătoarei Kristina Mladenovic

S-a discutat pe marginea subiectului de mai multe săptămâni, însă de-abia acum este oficial: Kristina Mladenovic a anunțat pe contul personal de Twitter că a început colaborarea cu Sascha Bajin (antrenor care a ajutat-o pe Naomi Osaka să câștige două titluri de Grand Slam și să devină lider al ierarhiei WTA).



Ce spus Kiki pe Twitter



"Sunt foarte bucuroasă să vă anunț noua mea colaborare cu Sascha Bajin. Bine ai venit în echipă, antrenorule!", a precizat Mladenovic pe Twitter.

Născut la Munchen, Bajin a fost partner de antrenament între 2008 și 2015 pentru Serena Williams, iar după această colaborare a început efectiv cariera de antrenor. A colaborat cu Victoria Azarenka (2015-2016), Sloane Stephens (2016), Caroline Wozniacki (2017) și Naomi Osaka.



I am very excited to announce you my new collaboration with Sascha Bajin.

Welcome to the team,coach @bigsascha !☺️\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFB\uD83D\uDC4A\uD83C\uDFFB\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB\uD83C\uDFBE

\uD83D\uDCF8 @corinnedubreuil pic.twitter.com/HCs2Y7WKhz