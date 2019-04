Polona Hercog, campioană la Lugano - Victorie în trei seturi cu Iga Swiatek

Polona Hercog (89 WTA) și-a trecut în palmares al treilea titlul WTA al carierei, după ce s-a impus în finala turneului International de la Lugano. Jucătoarea din Slovacia a învins-o în trei seturi pe Iga Swiatek (Polonia, 115 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-3.

Partida a durat două ore și 13 minute.



Pentru Polona Hercog a fost prima apariție într-o finală după aproape 12 luni, anul trecut ajungând în utlimul act al turneului de la Istanbul. Hercog mai are în palmares două trofee, ambele cucerite la Bastad (2011 și 2012).



În vârstă de doar 17 ani, Swiatek s-a aflat la prima sa finală WTA din carieră. Poloneza a ajuns în finală la doar a treia sa prezență pe tabloul principal al unui turneu WTA, după cele de la Auckland și Budapesta. Competiția de la Lugano a fost prima la care a fost acceptată direct pe tabloul principal, fără să fie nevoie să joace în calificări.

Grație parcursului de la Lugano, Swiatek și-a asigurat debutul în TOP 100 WTA (se va afla pe locul 88), iar începând de luni va fi cea mai bine clasată jucătoare din Polonia. De asemenea, Polona Hercog a făcut un salt de 26 de poziții, până pe locul 63.



She did it!@PolonaHercog is the #SamsungOpen champion \uD83C\uDFC6



She wins the match over Swiatek, 6-3, 3-6, 6-3. pic.twitter.com/YgX7LNkcWy