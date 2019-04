​FedCup, semifinale: Franța vs România / Julien Benneteau lasă să se înțeleagă că ar putea apărea unele schimbări față de sfertul cu Belgia

​Nu a mai rămas mult timp până la duelul dintre Franța și România din semifinalele FedCup (20-21 aprilie, Rouen), iar Julien Benneteau (căpitanul nejucător al franțuzoaicelor) spune că ar putea apărea unele surprize față de meciul cu Belgia, din sferturi. "Kristina (Mladenovic) și Pauline (Parmentier) vor avea șansa lor de a putea evolua", a precizat acesta. La confruntarea de la Liege, Benneteau le-a folosit pe Caroline Garcia și Alize Cornet.





Despre ce echipă ar putea folosi contra României







"Kristina și Pauline (n.r. Mladenovic și Parmentier) vor avea șansa lor de a putea evolua în această campanie. La Liege (contra Belgiei) am simțit că varianta norocoasă este cea cu Caroline și Alize (n.r. Garcia și Cornet). Vom vedea ce va fi împotriva României. Să mergem până la capăt (n.r. în competiție)? Acesta nu este un obiectiv declarat, iar asta pentru că Grupa Mondială este una puternică.





România este favorită, dar în tenisul feminin lucrurile sunt mult mai schimbătoare decât în cel masculin. În plus, am încredere în jucătoarele mele că pot învinge pe oricine, pe orice suprafață. Au toate calitatea de a se putea prezenta la un nivel înalt pentru un asemenea duel. FedCup poate fi parte din istoria lor. Ar fi minunat pentru ele să învingă" - Julien Benneteau, căpitanul nejucător al Franței, citat de Le Figaro.







La meciul din sferturi cu Belgia, Franța s-a bazat în meciurile de simplu pe Caroline Garcia și pe Alize Cornet.



Cine este Franța





Franța se află de cinci ani consecutivi în Grupa Mondială din Fed Cup, competiție pe care a câștigat-o de două ori: în 1997 și 2003. De asemenea, franțuzoaicele au mai ajuns în finală în 2004, 2005 și 2016.





La ediția de anul trecut, viitoarea adversară a României a fost eliminată în semifinale de SUA, scor 3-2. Din echipa care a evoluat în 2018 în penultimul act al competiției au făcut parte Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier și Amandine Hesse.





Debutul în FedCup: 1963

Meciuri jucate în FedCup: 151 (92 victorii - 59 înfrângeri)

Ani în Grupa Mondială: 39 (45 victorii - 35 înfrângeri)





Echipa României:



Căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, le-a convocat pe Simona Halep (2 WTA), Mihaela Buzărnescu (31 WTA), Irina Begu (82 WTA), Monica Niculescu (133 WTA) şi Raluca Olaru (35 WTA la dublu).













Echipa Franţei:





Caroline Garcia (21 WTA), Kristina Mladenovic (63 WTA), Alize Cornet (54 WTA) şi Pauline Parmentier (53 WTA).





Meciul Franţa vs România va avea loc în Le Kindarena (Le palais des sports de Rouen), o sală cu o capacitate de 5.234 de locuri. A fost inaugurată pe 8 septembrie 2012 și a costat 52,4 milioane de euro.











Meciuri directe:





După perioada mai puțin fastă pe care o traversează după accidentarea suferită în vara anului trecut, Mihaela Buzărnescu ar putea să-și piardă locul de titulară, Florin Segărceanu putând merge pe mâna Irinei Begu. Mai jos puteți vedea cum stau fetele noastre la meciurile directe cu posibilele adversare de pe 20 și 21 aprilie.







Simona Halep:







Simona Halep vs Caroline Garcia 5-1

Simona Halep vs Kristina Mladenovic 2-3

Simona Halep vs Pauline Parmentier 0-1 (s-au duelat în 2009)

Simona Halep vs Alize Cornet 1-3





Mihaela Buzărnescu:



Mihaela Buzărnescu vs Alize Corner 1-1

Mihaela Buzărnescu vs Pauline Parmentier 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Kristina Mladenovic 0-0

Mihaela Buzărnescu vs Caroline Garcia 0-0





Irina Begu:





Irina Begu vs Caroline Garcia 2-4

Irina Begu vs Kristina Mladenovic 0-0

Irina Begu vs Pauline Parmentier 3-3

Irina Begu vs Alize Cornet 2-0.







România a învins Cehia, la Ostrava, cu scorul de 3-2, obţinând biletele pentru semifinalele FedCup, fază în care Simona Halep şi coechipierele ei vor da piept cu Franţa, care a trecut în sferturi de Belgia, cu 3-0, la Liege.

, la Ostrava, cu scorul de 3-2, obţinând biletele pentru semifinalele FedCup, fază în care Simona Halep şi coechipierele ei vor da piept cu Franţa, care a trecut în sferturi de Belgia, cu 3-0, la Liege.











Franța și România s-au mai întâlnit o singură dată în FedCup, în 1976. Duelul disputat atunci în SUA, în sală, a fost câștigat de jucătoarele noastre, scor 3-0.





Meciurile partidei din 1976:





Florența Mihai - Natalie Fuchs 7-6, 6-2

Virginia Ruzici - Gail Lovera Benedetti 6-2, 6-1

Florența Mihai/Virgia Ruzici - Rosy Darmon/Gail Lovera Benedetti 6-3, 2-6, 6-1





Semifinale FedCup:



Franța vs România

Australia vs Belarus.