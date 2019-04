Nadia Comăneci: "Până acum mă trezeam la două-trei dimineața doar pentru Simona Halep, acum și pentru Bianca Andreescu"

Nadia Comăneci a discutat cu jurnaliștii canadieni de la The Star despre ascensiunea incredibilă a Biancăi Andreescu, "Zeița de la Montreal" precizând, printre altele, că de acum are două jucătoare pentru care se trezește la două-trei noaptea: Simona Halep și Bianca Andreescu, informează Mediafax.







Nadia Comăneci, despre finala de la Indian Wells de anul acesta



"Nu mă mişc de aici. Trebuie să mă uit la asta (n.r. finala de la IW). Până acum era o singură jucătoare de tenis pentru care mă trezeam la 2-3 dimineaţa pentru a mă uita la meciurile sale, Simona. Acum mai am una şi numele ei este Bianca”, i-a spus fosta gimnastă soţului, în timpul finalei. Bianca Andreeescu nu şi-a uitat originile şi, după triumf, o parte din discursul de la premiere a fost ţinut în română. Aspect care a impresionat-o pe Nadia Comăneci.





”A fost momentul care a întărit ceea ce am ştiut de-a lungul timpului: e de-a noastră. Am fost atât de fericită că a făcut asta. Nu ştiu cât de mult vorbeşte limba română cu familia ei, dar faptul că s-a întors la rădăcinile sale a fost apreciat foarte mult de poporul român”, a declarat fost sportivă pentru The Star, care a comentat şi fotografiile făcute de Andreescu cu steagurile României şi Canadei: ”Nu-mi amintesc să fi văzut vreodată doua steaguri pe stadion pentru o singura persoană în acelaşi timp. Este uimitor cum poate sportul să unească oamenii”.





Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa jucătoarei Angelique Kerber, în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, după două ore şi 20 de minute de joc. A intrat în istoria turneului, fiind prima care a obţinut trofeul după ce a intrat pe tabloul principal pe baza unui wildcard.





1.354.010 dolari şi 1.000 de puncte WTA a primit Andreescu după victoria de la Indian Wells.