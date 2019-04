FedCup: Echipa Franței pentru duelul din semifinale cu România - Garcia, Mladenovic, Cornet și Parmentier, convocate

Caroline Garcia (21 WTA la simplu), Kristina Mladenovic (63 WTA), Alize Cornet (54 WTA) şi Pauline Parmentier (53 WTA) au fost convocate la echipa Franţei de căpitanul nejucător Julien Benneteau, pentru întâlnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu România. Confruntarea va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2019.

