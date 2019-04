Horia Tecău, după victoria în fața fraților Lock: "Am pregătit foarte bine meciul de dublu"

Cupa Davis





"Am pregătit meciul foarte bine, a contat că am început foarte bine. Am avut 3-0, am făcut un break imediat şi am preluat un avans. Jocul a mers bine, execuţiile erau acolo, planul din câte ştiam despre ei a funcţionat. Cumva au încercat să schimbe unele lucruri, să vină cu ceva nou, dar pe partea noastră ne-am simţit destul de bine şi aveam încredere că vom câştiga acest meci", a declarat Horia Tecău la Piatra Neamţ.





La rândul său, Florin Mergea a subliniat că s-a gândit, alături de Horia Tecău, strict la ceea ce au de făcut.





"Ne-am făcut noi uşor meciul. Orice meci e greu, cu emoţiile lui, cu pregătirea. Avem şi noi un statut, o istorie împreună, nişte rezultate care ne arătau favoriţi. Important este că ne-am făcut jocul, ne-am gândit strict la ce avem de făcut. Rezultatul a fost evident, dar muncit", a declarat Florin Mergea.





Horia Tecău a admis importanţa acestei victorii după prima zi în care scorul era de 1-1.





"Ieri, la un moment după 0-1 şi când numărul nostru 2 juca cu numărul 1 al lor, eram într-o poziţie delicată. Este bine că suntem în avantaj 2-1. Acum fiecare punct este important. Ca să nu intrăm într-un meci dificil ar fi foarte bine pentru noi să înceapă bine Marius şi să aibă acea victorie de care are mare nevoie", a mai spus Horia Tecău.