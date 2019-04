​VIDEO WTA Charleston: Caroline Wozniacki, la prima semifinală din 2019; Sloane Stephens și Belinda Bencic au fost eliminate în sferturi

Caroline Wozniacki (13 WTA, fost lider mondial) s-a calificat în prima sa semifinală din 2019, după ce a învins-o pe Maria Sakkari (50 WTA), scor 6-2, 6-2, în sferturile turneului de la Charleston. În aceeași etapă a competiției au mai ajuns Madison Keys (18), Monica Puig (63) și Petra Martic (53), în timp ce Sloane Stephens (8 WTA, favorita turneului), Belinda Bencic (21) și Danielle Collins (34) au fost eliminate.

Madison Keys (8) vs Sloane Stephens (1) 7-6(6), 4-6, 6-2

Monica Puig vs Danielle Collins (11) 6-3, 6-2

Petra Martic (16) vs Belinda Bencic (9) 6-3, 6-4

Caroline Wozniacki (5) vs Maria Sakkari (15) 6-2, 6-2



Program semifinale (sâmbătă):



Petra Martic vs Caroline Wozniackki (după ora 20:00)

Madison Keys vs Monica Puig (după ora 21:30)





Turneul de la Charlestone (Carolina de Sud) este dotat cu premii totale în valoare de 823,000 de dolari și face parte din categoria ”Premier”. Se dispută în perioada 1-7 aprilie 2019. Directorul turneului este Bob Moran, iar disputele au loc pe zgură. La startul întrecerii (pe tabloul principal) au fost 64 jucătoare. Ultima campioană este Kiki Bertens (n.r. în 2018).