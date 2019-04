Dragoş Dima, după ce a restabilit egalitatea cu Zimbabwe: "Ziceaţi că noi suntem favoriţi mari şi nu e chiar aşa"

Cupa Davis

Dragoș Dima a adus primul punct al României în confruntarea cu Zimbabwe, din turul I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis (6-3, 6-3 cu Takanyi Garanganga). Jucătorul român a declarat că a încercat să se detașeze de meciul lui Marius Copil, care a cedat în fața lui Benjamin Lock (546 ATP). Dima a adăugat că întâlnirea este deschisă oricărui rezultat: "Ziceaţi că noi suntem favoriţi mari şi nu e chiar aşa. E un meci de tenis, e deschis la orice rezultat".





"Eu tot timpul intru pe teren ca să câştig şi deschis către orice rezultat. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine şi concluziile să le trag după.



Nu a fost presiune, am simţit că ar fi bine să fac ceva, să câştig meciul şi să fac 1-1. Dar am încercat tot mai mult să mă detaşez de meciul anterior şi să încerc să îmi văd de meciul meu. În cele 20 de minute dintre meciuri, tocmai despre asta am vorbit şi cu căpitanul nostru, cu Gabriel Trifu, ce a fost a fost, meciul lui Marius, şi eu am încercat să mă focusez pe meciul meu.



Noi tot timpul ne bazăm foarte mult pe Horia şi pe Florin, ne punem bazele în ei. Din punctul meu de vedere, aş încerca să nu am nicio aşteptare. În continuare să luăm fiecare meci, meci cu meci. Băieţii să încerce să îşi facă treaba la dublu, aşa cum ei ştiu foarte bine. Au experienţă foarte mare, sunt jucători foarte valoroşi. Ei să îşi vadă de meciul lor, apoi luăm fiecare meci aşa cum vine. Şi sperăm la ce e mai bun, de ce nu?



Ziceaţi că noi suntem favoriţi mari şi nu e chiar aşa. E un meci de tenis, e deschis la orice rezultat. Ei sunt foarte obişnuiţi cu jocul pe ciment, mai ales pe ciment indoor. Rămâne de văzut, noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine şi, cum am zis, la sfârşit tragem concluziile", a declarat Dragoş Dima după meci, potrivit Telekom Sport.







România și Zimbabwe se află la egalitate, scor 1-1, după prima zi a întrecerilor din cadrul turului I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis.







Rezultatele înregistrate vineri:





Marius Copil (80 ATP) vs Benjamin Lock (546 ATP) 4-6, 5-7



Dragoș Dima (327 ATP) vs Takanyi Garanganga (449 ATP) 6-3, 6-3



Vor avea loc sâmbătă, de la ora 12:00



Horia Tecău (33 ATP la dublu)/ Florin Mergea (441 ATP la dublu) vs Benjamin Lock (259 ATP la dublu) / Courtney Lock (680 ATP la dublu) - Digi Sport 2



Marius Copil vs Takanyi Garanganga



Dragoș Dima vs Benjamin Lock.



România vs Zimbabwe se dispută în perioada 5-6 aprilie 2019, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, suprafața de joc fiind hard. Meciurile se joacă după sistemul cel mai bun din trei seturi.



În septembrie 2018, România a fost învinsă de Polonia, scor 3-2, în turul trei a Grupa II a Zonei Euro-africane a Cupei Davis. România a rămas astfel în Grupa a II-a, iar polonezii au promovat în Grupa I. Tot Polonia a fost cea care a trecut de Zimbabwe în turul doi (4-1), înaintea confruntării cu România.



România şi Zimbabwe s-au mai întâlnit o singură dată în Cupa Davis, în anul 2000, la Harare, "tricolorii" câştigând cu 3-2. Punctele au fost aduse de Andrei Pavel (două) şi de perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.





S-ar putea să te intereseze și: