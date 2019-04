Marius Copil, după înfrângerea cu Benjamin Lock (546 ATP): "Îmi cer scuze față de colegii mei și față de români. Trec printr-o perioadă dificilă"

Cupa Davis





"Vreau să îmi cer scuze față de colegii mei și față de români.





Din păcate trec printr-o perioadă dificilă și nu am fost deloc în formă astăzi. În tenis este ca și în viață, sunt suișuri și coborâșuri. De la începutul anului s-a simțit un regres, dar fac tot posibilul să mă regăsesc și să joc din nou la capacitate maximă.





Aștept cu optimism victoriile și sunt sigur că vor apărea curând.





Confruntarea cu Zimbabwe e în plină desfășurare, iar eu, ca membru al echipei, voi face tot posibilul să îndrept greșeala de astăzi. Felicitări, Dragoș, pentru victorie!", a scris Marius Copil, pe Facebook.





Marius Copil a ajuns la o serie de șase înfrângeri consecutive. Anterior, el a pierdut în ultimul tur al calificărilor de la Rotterdam (5-7, 6-3, 6-7 cu Thomas Fabbiano), dar și în primul meci de pe tabloul principal la aceeași competiție (2-6, 4-6 cu Ernests Gulbis), unde a ajuns în calitate de lucky loser.







Copil a mai fost eliminat în runda inaugurală la turneele de la Acapulco (3-6, 6-4, 1-6 cu Diego Schwartzman), Indian Wells (2-6, 2-6 cu Radu Albot) şi Miami (4-6, 2-6 cu Albert Ramos-Vinolas).



În actualul sezon, Copil a înregistrat doar trei victorii și a fost învins de zece ori.







România și Zimbabwe se află la egalitate, scor 1-1, după prima zi a întrecerilor din cadrul turului I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Dragoș Dima (327 ATP) a adus primul punct al echipei tricolore, impunându-se în fața lui Takanyi Garanganga (449 ATP), scor 6-3, 6-3.





Vor avea loc sâmbătă, de la ora 12:00



Horia Tecău (33 ATP la dublu)/ Florin Mergea (441 ATP la dublu) vs Benjamin Lock (259 ATP la dublu) / Courtney Lock (680 ATP la dublu) - Digi Sport 2



Marius Copil vs Takanyi Garanganga



Dragoș Dima vs Benjamin Lock.



România vs Zimbabwe se dispută în perioada 5-6 aprilie 2019, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, suprafața de joc fiind hard. Meciurile se joacă după sistemul cel mai bun din trei seturi.



În septembrie 2018, România a fost învinsă de Polonia, scor 3-2, în turul trei a Grupa II a Zonei Euro-africane a Cupei Davis. România a rămas astfel în Grupa a II-a, iar polonezii au promovat în Grupa I. Tot Polonia a fost cea care a trecut de Zimbabwe în turul doi (4-1), înaintea confruntării cu România.



România şi Zimbabwe s-au mai întâlnit o singură dată în Cupa Davis, în anul 2000, la Harare, "tricolorii" câştigând cu 3-2. Punctele au fost aduse de Andrei Pavel (două) şi de perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.