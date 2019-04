Cupa Davis: România, la egalitate cu Zimbabwe după prima zi a întrecerilor (scor 1-1) - Dragoș Dima a adus primul punct pentru tricolori

România și Zimbabwe se află la egalitate, scor 1-1, după prima zi a întrecerilor din cadrul turului I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Dragoș Dima (327 ATP) a adus primul punct al echipei tricolore, impunându-se în fața lui Takanyi Garanganga (449 ATP), scor 6-3, 6-3.





Jucătorul în vârstă de 26 de ani a câștigat partida după o oră și 24 de minute. Este a doua victorie obținută de Dragoș Dima pentru echipa de Cupa Davis a României.





Tot vineri, în primul meci al confruntării dintre România și Zimbabwe, Marius Copil (80 ATP) a cedat surprinzător în fața lui Benjamin Lock (546 ATP), scor 4-6, 5-7, după o oră şi 48 de minute.







Vor avea loc sâmbătă, de la ora 12:00



Horia Tecău (33 ATP la dublu)/ Florin Mergea (441 ATP la dublu) vs Benjamin Lock (259 ATP la dublu) / Courtney Lock (680 ATP la dublu) - Digi Sport 2



Marius Copil vs Takanyi Garanganga



Dragoș Dima vs Benjamin Lock.





România vs Zimbabwe se dispută în perioada 5-6 aprilie 2019, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, suprafața de joc fiind hard. Meciurile se joacă după sistemul cel mai bun din trei seturi.







În septembrie 2018, România a fost învinsă de Polonia, scor 3-2, în turul trei a Grupa II a Zonei Euro-africane a Cupei Davis. România a rămas astfel în Grupa a II-a, iar polonezii au promovat în Grupa I. Tot Polonia a fost cea care a trecut de Zimbabwe în turul doi (4-1), înaintea confruntării cu România.



România şi Zimbabwe s-au mai întâlnit o singură dată în Cupa Davis, în anul 2000, la Harare, "tricolorii" câştigând cu 3-2. Punctele au fost aduse de Andrei Pavel (două) şi de perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.