Încă o lovitură pentru Adidas: Naomi Osaka, liderul mondial, a semnat cu rivalii de la Nike

Naomi Osaka, in echipamentul celor de la Nike

Naomi Osaka este al doilea lider mondial al ierarhiei WTA care face în ultima perioadă trecerea de la Adidas la Nike (după Simona Halep), jucătoarea niponă urmând să fie imagine a producătorului american de echipament sportiv, informează Reuters.







Conform Reuters, Naomi a încheiat acordul cu gigantul german (Adidas) pentru a semna o înțelegere cu marii lor rivali mondiali, Nike.







Naomi va putea fi văzută pentru prima dată în creațiile celor de la Nike cu ocazia turneului de la Stuttgart (indoor), din perioada 22-28 aprilie.







Ce a spus Naomi







"Sunt mândră să devin un membru al familiei Nike şi emoţionată să fiu implicată în toate oportunităţile pe care le are de oferit Nike" - Naomi Osaka.





Ce au avut de spus cei de la Nike







"Suntem încântaţi să o avem în echipa noastră. Naomi este un talent incredibil pe care l-am adăugat pe lista noastră şi ne ajută să inspirăm o nouă generaţie de sportive", a declarat un reprezentant al companiei, citat de News.ro.





În vârstă de 21 de ani, Naomi Osaka este liderul ierarhiei WTA, nipona reușind până acum să câștige în carieră două titluri de Grand Slam: US Open 2018 și Australian Open 2019. Japoneza mai are, printre altele, contracte de publicitate cu All Nippon Airways, Nissan și Citizen.





Lovitura este cu atât mai mare pentru Adidas cu cât germanii tocmai îi propuseseră niponei un contract imens de 10 milioane de dolari pe an. Dacă ar fi semnat înțelegerea, Naomi ar fi devenit cea mai bine plătită sportivă din istoria celor de la Adidas.







Momentan nu se știe care este valoarea contractului semnat de Osaka cu cei de la Nike.







În acest moment, Nike domină categoric TOP 10 WTA, producătorul american având contracte cu cinci sportive de la vârful ierarhiei mondiale: Naomi Osaka (1), Simona Halep (2), Petra Kvitova (3), Elina Svitolina (7) și Aryna Sabalenka (10).







De asemenea, nu trebuie uitat faptul că americanii le au sub contract și pe Serena Williams și Maria Sharapova.