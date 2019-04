VIDEO WTA Monterrery: Victoria Azarenka, victorie în două seturi cu Zarina Diyas (Programul sferturilor)

Victoria Azarenka (67 WTA) a reușit să se califice în sferturile turneului WTA de la Monterrey (Mexic), după ce a trecut în două seturi, scor 6-3, 6-2, de Zarina Diyas (107 WTA).





S-au disputat joi în optimi:



Kirsten Flipkens - Dalila Jakupovic 6-3, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova - Ivana Jokovic 6-0, 6-0

Kristina Mladenovic - Greta Arn 6-0, 6-2

Garbine Muguruza - Margarita Gasparyan 6-3, 6-7(1), 6-2

Victoria Azarenka - Zarina Diyas 6-3, 6-2

Angelique Kerber - Karolina Muchova 6-3, 6-4





Program sferturi:







Angelique Kerber (1) vs Kirsten Flipkens (6)

Anastasia Pavlyuchenkova (3) vs Victoria Azarenka (5)

Magdalena Rybarikova (8) vs Sachia Vickery

Kristina Mladenovic (7) vs Garbine Muguruza (2).







Turneul de la Monterrey se dispută pe hard în perioada 1-7 aprilie, face parte din categoria International, are premii totale în valoare de 250.000 de dolari, iar directorul competiției este Hernan Garza Echavarria. Campioana en-titre este Garbine Muguruza (titlu cucerit în 2018).





Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Azarenka și Diyas: