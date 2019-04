Roger Federer, rivalitatea cu Rafael Nadal și ce calitate de-a ibericului și-ar dori să aibă în jocul său

Are în palmares 101 trofee și un număr de 310 de săptămâni petrecute pe primul loc în clasamentul mondial. Ajuns la 37 de ani, Roger Federer continuă să impresioneze lumea tenisului cu evoluțiile sale. Întrebat ce calitate de-a lui Rafael Nadal ar vrea să aibă în jocul său, elvețianului i-a fost greu să aleagă. Totuși, Federer a preferat mișcarea pe zgură a ibericului. "Dacă aș fi nevoit să aleg un avantaj imens pe care îl are este mișcarea pe zgură, cred că se mișcă foarte bine", a spus Roger Federer.





"Rafa are atât de multe atuuri pentru jocul său, este foarte greu să încerc să-mi imaginez că aș avea câteva dintre punctele lui forte. Este un jucător atât de diferit și complex pentru mine. Încerc să-mi schimb jocul la fiecare lovitură sau punct pe care îl joc cu el.





Mi se pare un pic diferit, el încearcă să facă aproape același lucru, încearcă să între în mintea ta și să te epuizeze din punct de vedere fizic. Dacă aș fi nevoit să aleg un avantaj imens pe care îl are este mișcarea pe zgură, cred că se mișcă foarte bine și să nu mai vorbim de toate abilitățile ieșite din comun pe care le are", a spus Roger Federer, potrivit tennisworldusa.org.





Despre importanța statisticilor





Federer a fost întrebat, de asemenea, cât de importante sunt statisticile pentru el. "Nu am fost niciodată acel tip interesat de statistici. Mă uit la ele, am auzit despre ele, le-am citit, dar în final ele rămân acolo.





Apoi, dacă vorbim despre numerele uriașe din cărțile de istorie de la un nivel foarte, foarte înalt și am fost aproape de ele sau am depășit câteva, a fost pentru că jurnaliștii mi-au spus sau am auzit despre ele, atunci reacția mea a fost Wow, sunt în stare să fac ceva special.





Și asta dintr-o dată mi-a dat o motivație suplimentară pentru a mă forța și, mai mult, pentru a încerca să mă feresc de accidentări, să fiu sănătos. În ultimii ani am jucat pentru istorie, pentru că înainte de asta încerci să obții ceva bun pentru propria carieră și odată ce am trecut de această etapă și am reușit să joc pentru istorie a fost un sentiment uimitor. Să fiu la același nivel cu Pete Sampras, Rod Laver sau Bjorn Borg a fost un sentiment uimitor pentru mine", a spus Federer.





Roger Federer va reveni pe zgură în acest sezon după ce în ultimii trei ani a ales să nu evolueze pe această suprafață. Turneul de la Madrid (5-12 mai) va fi competiția pregătitoare pentru participarea la al doilea Grand Slam al anului.







El nu a mai concurat din 2015 pe zgura de la Roland Garros, singurul dintre cele patru turnee de Grand Slam la care s-a impus doar o singură dată (în 2009). Elvețianul a mai disputat alte patru finale pe zgura pariziană, însă a fost învins de fiecare dată de marele său rival Rafael Nadal (2006, 2007, 2008 și 2011).





Roger Federer și Rafael Nadal s-au duelat de 38 de ori de-a lungul timpului, fiind a treia cea mai importantă rivalitate din Era Open în ceea ce privește numărul de partide jucate. Spaniolul conduce cu 23-15 în meciurile directe, cele mai multe victorii fiind obținute pe zgură (13-2).





