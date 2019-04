WTA Miami: Elise Mertens şi Aryna Sabalenka au câștigat al doilea titlu consecutiv la dublu, după cel de la Indian Wells

Mertens şi Sabalenka le-au învins în finala de la Miami pe Samantha Stosur (Australia) şi Shuai Zhang (China), campioanele de la Australian Open, scor 7-6 (7/5), 6-2. Partida a durat o oră și 26 de minute.



Perechea Mertens/Sabalenka se află la al doilea titlu cucerit împreună la dublu, după cel de la Indian Wells, unde au învins în ultimul act perechea cehă Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova, cap de serie 1, scor 6-3, 6-2.



Primul turneu la care Mertens și Sabalenka au format o echipă a fost Australian Open 2019, unde au fost eliminate în optimi chiar de perechea Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova.



Titlul în proba de dublu masculin a turneului de la Miami a fost câştigat de frații Bob şi Mike Bryan. Americanii au învins, sâmbătă, în finală perechea formată din olandezul Wesley Koolhof şi grecul Stefanos Tsitsipas, scor 7-5, 7-6 (10/8).

\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6



The @Bryanbros win their sixth #MiamiOpen over Koolhof/Tsitsipas 7-5, 7-6(8)! pic.twitter.com/5ra8FCgnRC