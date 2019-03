VIDEO WTA Miami: Ashleigh Barty a câștigat cel mai important titlu al carierei - Victorie în două seturi cu Karolina Pliskova (scor 7-6, 6-3)

Ashleigh Barty (11 WTA), cap de serie 12, și-a trecut în palmares cel mai important trofeu al carierei, după ce a câștigat turneul Premier Mandatory de la Miami. Australianca a învins-o în două seturi pe Karolina Pliskova (7 WTA), favorita numărul 5, scor 7-6(1), 6-3. Finala de pe Hard Rock Stadium a durat o oră și 39 de minute.

Grație succesului de la Miami, Barty va urca, începând de luni, pe locul 9 în clasamentul WTA, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei.

"Karolina, felicitări pentru săptămâna foarte bună. Sunt sigură că vom mai avea multe meciuri una împotriva celeilalte pe viitor. Tranziția de la vechea locație a fost una perfectă. A fost foarte ușor pentru noi să ne simțim bine aici datorită muncii pe care voi ați depus-o. Echipei mele, voi mă țineți în formă, mă ajutați cu absolut orice, n-aș fi putut fără voi. Voi faceți această carieră a mea cea mai bună pe care aș putea-o alege. Această arenă este unică și cred că fiecare jucătoare care a fost aici s-a simțit bine. Va mulțumim", a declarat Barty, la ceremonia de premiere.



"Au fost două săptămâni lungi. Felicitări lui Ashleigh, ai avut două săptămâni incredibile. Toate meciurile au fost grele. Astăzi ai jucat un tenis foarte bun. Felicitări! Desigur, mulțumiri sponsorilor. Cred că schimbarea locației a fost una de bun augur. Ați făcut o treabă grozavă și cu siguranță ne vom vedea anul viitor. Le mulțumesc și fanilor. A fost cea mai frumoasă atmosferă pe care am văzut-o. Mulțumesc echipei, vom câștiga mai mult pe viitor", a spus Karolina Pliskova.



Pentru Barty (22 de ani), trofeul de la Miami este doar al patrulea al carierei, după cele de la Nottingham, Zhuhai (ambele în 2018) și Kuala Lumpur (2017). Australianca a mai disputat alte trei finale, la Sydney (2018), Birmingham și Wuhan (ambele în 2017).

Karolina Pliskova, cea care a trecut în semifinale de Simona Halep, rămâne cu 12 titluri în palmares: 2019 - Brisbane; 2018 - Stuttgart, Tokyo; 2017 - Brisbane, Doha, Eastbourne; 2016 - Nottingham, Cincinnati; 2015 - Praga; 2014 - Seoul, Linz; 2013 - Kuala Lumpur.

Ultimul punct al partidei:



Wow! What a performance from @ashbar96 - the 2019 @miamiopen champion! Beats Pliskova 7-6(1), 6-3! #miamiopen pic.twitter.com/lskzDmfNO2

Barty și trofeul de la Miami:



It's a Barty Party! \uD83D\uDC83@ashbar96 is all smiles holding that @MiamiOpen trophy \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/Jbv4WJqcYl