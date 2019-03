Denis Shapovalov, visul îndeplinit de a juca împotriva lui Federer și dezamăgirea după înfrângere - "Încălzirea", cel mai frumos moment al întâlnirii pentru canadian

Înaintea duelului cu Roger Federer din semifinalele turneului de la Miami, Denis Shapovalov spunea că este un vis devenit relitate să joace împotriva idolului său. Elvețianul nu i-a lăsat însă prea multe șanse tânărului canadian, impunându-se după 73 de minute de joc (scor 6-2, 6-4). Întrebat la conferința de presă care a fost cel mai frumos moment al întâlnirii cu Federer, Shapovalov s-a arătat dezamăgit de evoluția sa și a oferit un răspuns surprinzător: "încălzirea".





"Este întotdeauna greu să pierzi, dar cu siguranță este plăcut să fii cu idolul tău pe teren. Am dat tot ce am avut mai bun. El a jucat un meci bun astăzi. Asta e. Asta e tot ce poți spune cu adevărat", a declarat Denis Shapovalov, după meciul cu Roger Federer.





"Este ceva ireal să fii pe teren și să joci împotriva lui. Evident, nu încercam să mă concentrez asupra faptului că Roger este de cealaltă parte a fileului. Încercam doar să joc cât de bine pot, iar el a făcut o treabă bună astăzi. A făcut un meci excelent. Nu am reușit să mă ridic la nivelul lui. Așa că voi încerca să învăț din asta și să progresez", a precizat canadianul de 19 ani.







"Sincer, nu cred că am reușit să joc la 100% din nivelul meu azi, dar de aceea el e atât de bun. Nu m-a lăsat să îmi fac jocul, iar asta arată cât de experimentat și cât de bun este. Cred că a stăpânit fiecare lovitură. Când are nevoie de o lovitură, o va reuși. Nu cred că are vreo slăbiciune. De aceea el este cel mai mare din toate timpurile", a mai spus Shapovalov.





Denis Shapovalov rămâne fără trofeu în circuitul ATP și după turneul de la Miami, însă de luni va urca pe locul 20 în clasamentul mondial, cea mai bună clasare a carierei (salt de trei locuri). Canadianul speră să dea lovitura în sezonul de zgură.





"Este o parte bună a sezonului pentru mine, cred. Cred că am dovedit asta pe zgură. Am văzut că pot juca și pot învinge jucători buni pe această suprafață. Deci, aștept cu nerăbdare. Evident, este o schimbare de ritm. Trebuie să joci un pic diferit față de aceste două săptămâni. Am avut succes anul trecut. Va fi o șansă bună pentru mine", a mai spus Shapovalov, care a ajuns anul trecut până în semifinalele Mastersului de la Madrid - cea mai bună performanță a sa pe zgură în sezonul trecut (învins de Alexander Zverev, scor 6-4, 6-1).



Până acum, Denis Shapovalov a înregistrat în actualul sezon 13 victorii, dintre care două în Cupa Davis, și șapte înfrângeri. Canadianul a pierdut în primul tur la Auckland (învins de Joao Sousa), s-a oprit în turul trei la Australian Open (învins de Novak Djokovic) și în sferturi la Montpellier (învins de Pierre Hugues Herbert). A fost învins apoi de Stan Wawrinka în sferturi la Rotterdam și a cedat în turul doi la Marseille, în primul meci disputat (învins de Mikhail Kukushkin). La Indian Wells, Shapovalov a părăsit competiția în optimi, fiind eliminat de Hubert Hurkacz.







S-ar putea să te intereseze și:





VIDEO ATP Miami: Roger Federer va juca a 50-a finală într-un turneu Masters, un record (6-2, 6-4 cu Denis Shapovalov)