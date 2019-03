​ATP Miami: John Isner, campionul en-titre, este primul finalist / Regele tiebreak-urilor l-a învins pe Felix Auger-Aliassime

Felix a făcut primul break al partidei, a condus cu 5-3, a servit pentru câștigarea primului set la 5-4, însă Isner a revenit și s-a impus cu 7-3 în tiebreak. Setul secund a avut o desfășurare asemănătoare: canadianul a avut 5-2, John a întors și a câștigat cu 7-4 în tiebreak.21 de ași a servit Isner în fața lui Felix, care a reușit 6. Auger-Aliassime a făcut 7 duble greșeli, în timp ce americanul a avut doar 2.7-6(2), 7-6(6) vs Lorenzo Sonego (106 ATP)7-5, 7-6(6) vs Albert Ramos-Vinolas (86 ATP)7-6(5), 7-6(3) vs Kyle Edmund (22 ATP)7-6(1), 7-6(5) vs Roberto Bautista-Agut (25 ATP)7-6(3), 7-6(4) vs Felix Auger-Aliassime (57 ATP)Chiar dacă a ajuns în finală, Isner se află în acest moment pe locul al zecelea în ierarhia ATP. Victoria în finală l-ar ajuta să urce până pe locul 8. Prezența în semifinale i-a adus lui Felix Auger-Aliassime un salt de 24 de poziții, până pe locul 33.În marea finală, John Isner (campion în 2018) se va confrunta cu învingătorul duelului dintre Roger Federer și Denis Shapovalov.