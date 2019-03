Karolina Pliskova, despre cum a învins-o pe Simona Halep: "Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv şi a dat roade"

Karolina Pliskova a vorbit cumpătat după victoria în miez de noapte în faţa Simonei Halep, pe un Hard Rock Stadium aproape pustiu, din cauza problemelor cauzate de ploaie, informează Mediafax.





"Nu a fost simplu, pentru că am avut atât de mult de aşteptat din cauza vremii. Dar, aşa este la Miami, condiţiile se pot schimba foarte uşor şi cred că amândouă eram pregătite şi pentru o astfel de situaţie.





A fost greu de dimineaţă, dar am stat jumătate de zi la hotel - ceea ce a fost bine. După prima întrerupere am început să mă descurc mai bine. Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv şi a dat roade [...] Îmi îmbunătăţesc recordul direct împotriva Simonei, care încă nu este prea bun. Este o jucătoare foarte bună şi toate meciurile cu ea sunt grele.







În setul doi aveam 5-0 și voiam să închid meciul. Eram într-o formă bună. Doream să termin, pentru că se putea întâmpla orice. Cred că în setul doi am jucat foarte bine. Cred că ea putea juca mai bine, dar poate era frustrată după ce s-a întâmplat în primul set, care nu a fost bun pentru ea", a declarat Karolina Pliskova.





Reprezentanta Cehiei se pregăteşte pentru finala cu Ashleigh Barty, care va fi totodată primul său meci disputat în sesiunea de zi la această ediţie a turneului de la Miami. Până acum, Pliskova evoluase doar în nocturnă. Reprezentanta Cehiei a avut însă cuvinte frumoase la adresa prietenei şi rivalei sale, Simona Halep.





