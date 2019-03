​​​LiveText Simona Halep vs Karolina Pliskova 0-1

0-1 Pliskova servește prima. Primul punct este câștigat rapid de cehoaică. Un schimb prelungit, Simona urcă la fileu și închide cu o lovitură în cross. Karolina prinde colțul terenului. Punctele sunt disputate, lungi. Pliskova trimite prea lung (30-30). Retur în afara terenului din partea Simonei. Halep încearcă să returneze decisiv, dar nu prinde cadrul terenului și cehoaica își face serviciul.







18 titluri are Simona în palmares. Karolina are 12.







Meciul din semifinalele turneului de la Miami este al 500-lea din cariera Simonei. Aceasta a câștigat 343 din primele 499 de partide.







Cele două jucătoare au intrat pe Hard Rock Stadium. Simona și Karolina pozează lângă fileu.







Roger Federer s-a impus cu 6-0, 6-4 în fața lui Kevin Anderson și se va duela în semifinale cu Denis Shapovalov (Canada, 19 ani, 23 ATP). La Miami urmează, în 15 minute (după ora 03:45), partida dintre Simona Halep și Karolina Pliskova.

Fedex face break-ul într-un game care a durat 15 minute și va servi pentru câștigarea meciului (ora 03:23).







Roger Federer și Kevin Anderson se duelează în acest moment pentru un loc în semifinale, pe terenul pe care urmează meciul Simonei. Elvețianul a câștigat primele opt game-uri ale partidei, însă sud-africanul pare să se fi trezit și tocmai a trecut la conducere în setul secund, scor 4-3 (ora 03:02).







Programat inițial de la ora 03:00, după alte trei partide, meciul Simonei a fost aproape de a nu se mai disputa în această noapte. Organizatorii de la Miami au fost forțați de reprizele de ploaie să mute meciul dintre Denis Shapovalov și Frances Tiafoe (6-7, 7-5, 6-2) pe alt teren (Grandstand).







​Simona Halep și Karolina Pliskova (7 WTA) se întâlnesc în semifinalele competiției de la Miami, însă meciul are o miză dublă pentru jucătoarea din România, care în cazul unei victorii va reveni pe primul loc în clasamentul WTA. Confruntarea nu va începe înainte de ora 03:45 (ora României). Duelul va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Anul trecut, Simona Halep a ajuns până în turul al treilea la competiţia din Florida, când a fost învinsă de poloneza Agnieszka Radwanska, scor 3-6, 6-2, 6-3. Jucătoarea română a obţinut cel mai bun rezultat la Miami în 2015, când a fost eliminată în semifinale de Serena Williams.

Pliskova se grăbește și trimite afară. Simona schimbă bine direcția, o plimbă pe Karolina și închide punctul cu un forehand în lung de linie.Câștigătoarea partidei Halep vs Pliskova se va întâlni în ultimul act cu Ashleigh Barty (11 WTA), care a trecut de Anett Kontaveit (19 WTA), scor 6-3, 6-3.Simona Halep şi Karolina Pliskova au mai fost adversare de nouă ori, iar românca a câştigat şapte din aceste confruntări. Ultima dată, cele două sportive s-au întâlnit în Fed Cup, când câştigătoare a fost Halep (6-4, 5-7, 6-4).“Tocmai ce am aflat de la antrenorul meu că am nevoie de un meci pentru a fi din nou numărul 1. Mă bucur că sunt din nou în această situaţie, îmi dă încredere, pentru că după pauza competiţională nu am crezut că voi fi din nou atât de aproape, atât de repede. Va fi o provocare mare, dar îmi place să joc sub presiune. Sper că mâine voi juca la cel mai bun nivel”