VIDEO Simona Halep, festivalul nervilor, lupta imaginară cu propria-i lojă și calificarea in semifinalele de la Miami (6-4, 7-5 cu Qiang Wang)

Într-un moment în care conducea pe tabelă (4-3 în primul set, dar tocmai își pierduse serviciul), Simona Halep și-a vărsat nervii pe <băieții> din loja ei, ducând apoi un "război" imaginar cu aceștia. Nervii au fost aproape să o coste pierderea setului al doilea (a fost condusă cu 5-1). A reușit să producă o nouă revenire incredibilă și să câștige manșa cu 7-5. Halep a trecut de Qiang Wang (18 WTA), s-a calificat în semifinalele de la Miami (a egalat cea mai bună performanță la această competiție) și este în grafic pentru revenirea pe locul 1 în lume.





Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Simona Halep și Qiang Wang.

În semifinale, Halep se va duela cu învingătoarea dintre Karolina Pliskova (7 WTA) şi Marketa Vondrousova (59 WTA). Pentru calificarea în penultimul act al turneului Premier Mandatory, Halep va primi 354.000 de dolari şi 390 de puncte WTA. La ediția din 2018, Simona a părăsit turneul în turul al treilea (3-6, 6-2, 6-3 cu Agnieszka Radwanska). Dacă se va califica în finala turneului de la Miami, Simona Halep va reveni pe locul 1 în clasamentul WTA (ar ajunge la 6042 de puncte față de 6021 cât are Naomi Osaka). Ultimul punct al partidei Halep vs Wang: It's Simona who is in the semis!@Simona_Halep claims the match over Wang, 6-4, 7-5.#MiamiOpen pic.twitter.com/18rUfoSiGr — WTA (@WTA) March 27, 2019

"Acest turneu e minunat, să fiu din nou în semifinale e o provocare mare. Va fi cel mai bun rezultat al meu aici, să joc finala. Dar voi încerca să mă bucur de joc şi să le ofer spectatorilor un spectacol" - Simona Halep, la finalul partidei.







Desfășurarea LiveText a partidei Simona Halep vs Qiang Wang:







7:5 Simona este solida din defensiva, un adevarat perete (a castigat 21 din ultimele 25 de puncte). 30-0, la doua puncte distanta de castigarea meciului este Halep. Wang nu renunta, este ajutata putin si de fileu, avem egalitate: 30-30. Reverul in lung de linie aduce prima minge de meci. Da, seria este dusa pana la capat, iar Simona castiga un set care parea pierdut la 1-5. Si-a trecut in cont cinci game-uri la rand, iar calificarea in semifinale vine o ora si 37 de minute







6:5 Simonei ii intra totul, ajunge la 40-0 contra serviciului. Nu a fost break alb, insa conteaza ca Halep continua seria game-urilor castigatoare: de la 1-5, ea conduce acum cu 6-5 si va servi pentru a inchide partida in doua seturi...







Dupa ce s-a facut 5-1 pentru Wang (dupa un game infiorator al Simonei) am spus ca nu avem cum sa ratam setul decisiv. Exista inca aceasta varianta, insa dupa o asemenea revenire nu imi voi mai da cu parerea - Halep este atat de imprevibila, iar eu parca i-as urmari meciurile de ieri...







5:5 Moale pe picioare, Simona trimite in fileu un rever in lung de linie (0-15). Inca o data este departe de minge: 0-30. Inca o eroare (a treia in acest game), trei mingi de set pentru Wang (0-40). Formidabil se apara Halep de la fileu: voleul perfect de rever: 15-40. Dreapta inside-out pe linie: 30-40. Incredibil ce rollercoaster a fost jocul Simonei in acest set/game actual (40-40). Duel pe rever castigat de Simona, ea are acum minge de game (de 5-5). Dintr-o defensiva disperata, Simona trimite un rever blocat formidabil, mingea cade pe tusa: este 5-5







4:5 Reverul Simonei este aspru, cu adancime: 0-15. Dreapta inside-out castigatoare: 0-30! Doamne, ce desfasurare de forte in acest set...0-40, sunt trei mingi de break, seria este acum de 11 puncte la rand castigate de Halep...Formidabil, este 5-4 pentru Wang, Simona continua revenirea. Linistea interioara se vede, simte, in jocul sportivei noastre. Are nevoie sa serveasca bine pentru a duce revenirea pana la capat in acest cel putin ciudat set al doilea...







3:5 Wang incepe sa preia rolul de la Simona: erori, frustrare, gesturi (30-0). Serviciu bun al Simonei: trei mingi de 5-3. Se face 5-3, Simona este in revenire, pare sa-si fi gasit linistea, pare ca apele s-au potolit. Este insa nevoie de un break acum...





2:5 Precum la antrenament, Simona vine la fileu, castiga schimbul, se face 15-15. Poate ar trebui sa vina mai des, oricum de pe baseline a ratat imens in setul al doilea. Da, mai face un pas in fata si inchide punctul: 15-40. Incredibil, cata inconstanta in jocul Simonei. Halep face break-ul dupa ce in game-ul anterior a dat clar senzatia ca a renuntat la lupta...Nebanuite sunt caile tenisului atunci cand te enervezi...







1:5 Wang si-a gasit ritmul (ajutata clar de Simona), iar caderea continua pentru Halep: 0-40. Apare si o dubla, se face 5-1. In aceste momente, Simona pare ca joaca intentionat impotriva ei, da senzatia ca vrea sa se trezeasca direct in decisiv. La cum se joaca, nu avem cum sa ratam un set decisiv...







Simona il cheama din nou pe Daniel Dobre, din pacate nu am putut vedea in direct interventia







1:4 Wang strange pumnul, dicteaza directia meciului, iar frustrarile par sa se adune tot mai mult in dreptul Simonei. Da, inca o eroare a Simonei, iar apoi un serviciu bun: 40-0. Seria lui Wang continua: 4-1. Este insa un set in care Simona se bate singura, nici nu prea conteaza numele adversarului. Nu poti sa joci bine cu o asemenea doza de nervi la purtator. Mintea iti este intunecata, picioarea nu te mai asculta la fel, iar deciziile nu pot fi cele inspirate...







1:3 Simona are rabdare de aceasta data, castiga punctul dupa ce trimite perfect cu dreapta in cross lung (15-0). Wang nu se lasa mai prejos: backhand in lung de linie (15-15). Erorile zboara dintr-o parte in alta, se ajunge la 30-30. Wang conduce schimbul, trimite cu dreapta inversa pe linie: 30-40. Wang este neinspirata, trimite un slice ciudat, dintr-o pozitie dificila, iar mingea nu prinde terenul. Wang forteaza in lung de linie, rateaza, iar apoi regreta decizia. Pe o venire spre fileu, Simona rateaza cu reverul in cross: egalitate. Este clar, mintea Simonei nu este limpede in aceste momente, iar Wang profita: inca o minge de break. Se face 3-1: Wang face incredibil tranzitia din defensiva in ofensiva, urmeaza momente grele pentru Halep (mai ales daca nu se calmeaza)







1:2 Cu miscari incurcate de nervi, Simona greseste minge dupa minge. Conducta pare sa nu se mai opreasca (40-0). Game alb pentru Qiang, ajutata teribil de Simona. Reactii tot mai nervoase care ii pun parca o pelicula peste ratiune. Speram ca acest pasaj sa treaca cat mai repede. Este nevoie de liniste interioara, nu poti sa castigi un meci in care ai un razboi imaginar cu propria-ti loja...







1:1 Din retragere, Simona nu poate trimite peste fileu cu reverul (15-15). Apoi face un semn pe care il poate traduce probabil doar Daniel Dobre...Aflata in pierdere de teren, Wang forteaza prea mult, iar mingea iese in afara terenului. Se face 40-15 dupa un serviciu perfect al Simonei. Din defensiva, un slice nu trece fileul, iar Wang se apropie in acest game (40-30). Lasata usor pe spate, Simona trimite in aut, egalitate, iar game-ul se complica. Seria nu se opreste, sunt trei puncte la rand facute de Qiang. Simona anuleaza mingea de break cu un serviciu spre exterior, iar apoi arunca inca o data cu <sageti> spre propria-i loja. De la fileu, Halep castiga punctul si salveaza si a doua minge de break: cat de bine a inchis unghiul, nu s-a mai retras cum obisnuia sa faca. Pacat insa, vine inca o eroare nefortata: a treia minge de break. Se joaca de fix o ora. Dubla greseala, iar razboiul cu loja continua: pare sa spuna Simona - aplaudati mai tare...





1:0 Setul al doilea incepe la fel ca primul, adica cu Wang la serviciu. Este un game care impleteste foarte bine loviturile castigatoare cu erorile (30-30). In spatele servicului la exterior, Qiang este agresiva, iar Simona nu mai poate returna (40-30). Dreapta inside-out castigatoare, ce bine s-a lasat pe minge Simona (40-40). Din pacate, Halep scapa o dreapta, mingea este purtata de rama in afara terenului. Ce raliu! Am obosit doar urmarindu-l din fata tastaturii...Simona inchide punctul cu un rever in cross lung de manual - inca o egalitate. Halep isi ridica nivelul jocului, o alearga rau pe adverara si castiga game-ul cu o lovitura castigatoare. Setul a inceput cu un break al jucatoarei noastre







6:4 Ce punct castigat Simona! Ambele s-au miscat precum pe PlayStation, formidabila deplasare (15-15). As al Simonei (30-15). Linistita, Halep gandeste bine momentul si o paseaza pe Wang: sunt doua mingi de set (40-15). In stil de mare campioana, Simona incheie mansa cu o lovitura castigatoare: dreapta in lung de linie (6-4)







5:4 Wang face un punct perfect: deplasare, unghiuri, finalizare cu un smash care nu era deloc usor (15-0). Wang a trecut pe modul turbo: trimite formidabil, gaseste colturile terenului, chiar nimic de facut pentru defensiva Simonei (40-0). Apare si Halep pe tabela in acest game, pare insa in continuare prea nervoasa...Backhandul isi face treaba, Simona se apropie pe tabela: 40-30. Egalitate, incredibil cum a mers reverul Simonei in ultimele minute (40-40). Pacat, o eroare strica toata munca ultimelor puncte, iar apoi Halep comenteaza ceva. Asiatica isi castiga game-ul de serviciu, vine la 5-4, iar acum va urma momentul adevarului pentru serviciul Simonei: final de mansa sau <prelungiri>...







5:3 Este prea nervoasa Simona, nu este tocmai momentul ideal...Daniel Dobre a revenit in loja si le prezinta baietilor planul tactic stabilit de Simona pe teren...Intre timp, reverul in lung de linie isi face treaba (40-15). Se face 5-3, Simona isi face serviciul, dar parca prea multi nervi, iar situatia nu o impunea...







Halep il cheama pe Daniel Dobre si arata multa nemultumire. Ii cearta pe baietii din loja ei: "Când greşesc sau face ea punct, nu mai aplaudaţi toţi" / "Şi când am nevoie, să fie un pic mai energici băieţii ăia acolo"...Hai, Simona, nu reveni la momente de genul Miami acum doi ani cand te-ai certat cu Darren Cahill...







4:3 Forteaza Halep in lung de linie cu reverul, din extensie. Sper ca seria de lovituri neinspirate sa nu mai continue, forteaza in momente in care nu se impunea acest lucru. Halep face diferenta cu un retur agresiv, luat devreme, iar din tribune se aude traditionalul "Haide, Simo!" Dreapta cu mult topspin a Simonei, trimisa in cross, nu gaseste terenul: 30-15. Timing bun de aceasta data cu backhandul in lung de linie, 30-30. Eroare dintr-o pozitie lejera, Simona trebuie sa opreasca aceste erori cumva...Dar nici Wang nu se lasa mai prejos, ofera si ea cadouri...Egalitate la 40. Cum se apara Wang...Asa s-or fi enervand si altii cand o vad pe Simona cum zboara in defensiva? Fileul scoate mingea in afara terenului, Wang face al treilea game la rand, este 4-3







4:2 De pe o pozitie joasa, Simona incearca un lung de linie - decizie neinspirata. Serviciul o ajuta insa, 15-15. Simona incearca sa trimita cu adancime, dar se cam <termina> terenul: 15-30. Inca o eroare la nivel de lungime, 15-40. Game neingrijit din partea Simonei: si-a pierdut putin concentrarea dupa al doilea break...Halep primeste un mic cadou: 30-40. Nu mai reuseste insa sa revina precum in game-ul precedent, Halep isi pierde serviciul: 4-2 in favoarea ei in acest moment







4:1 Dupa ce a dictat ritmul si a deschis bine unghiurile, Simona rateaza partea finala: lovitura decisiva (30-0). Inca o minge in plasa, 40-0 pentru Wang. Game in care asiatica respira mai lejer pe propriul serviciu. De aceasta data, dreapta Simonei gaseste tinta: forehand inside-in (40-15). Duel de anduranta, Wang cedeaza, iar Simona mai castiga inca un punct (40-30). Game-ul parea unul deja rezolvat, insa Simona se pare ca este de alta parere. Dubla greseala, de la 40-0 este 40-40 in acest moment. Halep da cu racheta de suprafata de joc, dupa ce nu a mai reusit sa impinga in picioare suficient pentru a trimite mingea peste fileu cu un rever din alergare. Dupa ce s-a aparat fantastic, Qiang cedeaza pana la urma in fata agresivitatii Simonei...Inca o egalitate. Inca o eroare de pe reverul lui Qiang, inca o minge de 4-1 pentru Simona...Si se face 4-1, dupa un game in care Halep a jucat punct cu punct, fara sa se gandeasca la scor. Tocmai de aceea a si putut sa revina la 40-0 si sa se impuna. Are un avantaj de doua break-uri in acest moment. Si urmeaza la serviciu...







3:1 Simona nu isi calculeaza bine pasii si rateaza complet un forehand (0-15). Wang pune prea multa forta intr-un rever, mingea nu prinde terenul - cele doua dau senzatia ca alterneaza si atunci cand vine vorba de erorile nefortate. Ca tot vorbeam de erori, Halep mai comite inca una. Terenul un sfert scaldat de soare, trei sferturi de umbra. De pe partea insorita, Wang greseste (30-30). Pana acum, numai erori nefortate in acest game. Prima lovitura castigatoare vine de partea Simonei: minge de 3-1, inca un game dificil. Wang rateaza o dreapta inside-out, game-ul merge in dreptul Simonei. Halep conduce acum cu 3-1 in primul set...







2:1 Deplasata mult spre partea de backhand, Wang rateaza tinta (15-15). Ce rever in lung de linie reuseste Wang! Meci foarte greu, asiatica sta foarte bine pe linia de fund, senzatia este aceea ca Simona pare ca joaca in oglinda (multe asemanari intre cele doua). Inca un raliu lung este trecut in statistica de partea asiaticei: 40-15. De peste umar, Halep trimite formidabil cu forehandul in lung de linie, peste partea inalta a fileului: 40-30. Dreapta inversa lovita devreme, ce lovitura pentru Simona! Egalitate, inca un game intens...Minge de break: Simona a trimis inteligent in lung de linie, iar forehandul adversarei nu a mai putut ghida mingea peste fileu. Trei break-uri la rand, dupa o dubla greseala a lui Wang. Inceput echilibrat de meci, in care cele doua jucatoare par sa aiba aceleasi arme in dotare





1:1 Intrata in teren pe o minge scurta, Wang trimite decisiv cu reverul in cross lung (0-15). Multi copii in tribunele Hard Rock Arena, ei sunt plasati la un inel superior. Este insa o galagie continua...Wang a preluat initiativa, a dirijat mingea dintr-o parte in alta, insa a gresit in momentul decisiv (15-15). Dubla greseala, prima a partidei: 15-30. Simona forteaza in lung de linie, insa greseste pe partea mai inalta a tribunei (15-40). Avantajul break-ului s-a irosit, Simona nu a avut un game de serviciu prea stralucit, a fost pasiva, iar adversara nu a ratat momentul...







1:0 Meciul a inceput cu asiatica la serviciu. Primul schimb a fost unul dur, intens, castig de cauza a avut Wang (formidabil s-a aparat). Un prim retur ratat al Simonei (30-0). Chinezoaica gaseste plasa cu un forehand, se anunta o partida lunga. Sunt doua jucatoare care se apara incredibil de linia de fund. Halep trimite cu adancime, iar adversara un mai poate returna (30-30). Prima minge de break, Simona a jucat perfect din punct de vedere tactic, a variat lungimea si inaltimea (30-40). Contre-pied de exceptie al Simonei, am vazut mult tenis in acest prim game...







Simona si Qiang se afla la incalzire







Cele doua jucatoare au intrat pe Hard Rock Arena



Rezultatele remarcabile (din toamna anului trecut) care au propulsat-o tot mai sus în ierarhia mondială pe Qiang Wang:





WTA Elite Trophy - finalistă

Hong Kong - finalistă

China Open - semifinalistă

Wuhan - semifinalistă

Guangzhou - a câștigat turneul

Japan Open - semifinalistă

Qiang Wang - 27 de ani (18 WTA), 1.72 metri, jucătoare de mâna dreaptă, execută backhand-ul cu două mâini.







Qiang Wang, statistică în acest an:



Victorii/înfrângeri: 7-4

Bani câștigați din tenis: $230,845.

Ași: 18

Duble greșeli: 9

Puncte câștigate cu primul serviciu: 69%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 48.3%

Puncte de break salvate: 57.4%

Game-uri de serviciu câștigate: 72.6%

Puncte câștigate pe primul serviciu al adversarei: 33.4%

Puncte câștigate pe al doilea serviciu al adversarei: 54.6%

Puncte de break convertite: 43.5%

Game-uri câștigate la retur: 27.8%.











La Australian Open a fost eliminată în turul trei (învinsă de Anastasija Sevastova, 6-3, 6-3), iar la Indian Wells în turul patru (Bianca Andreescu a învins-o, scor 7-5, 6-2).







De-a lungul timpului, Halep și Wang s-au mai întâlnit o singură dată, Simona impunându-se la Indian Wells în 2018 (optimi), scor 7-5, 6-1.







Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și a avut la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).