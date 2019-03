Novak Djokovic, după eliminarea de la Miami: "Bautista este un jucător bun, dar n-ar fi trebuit niciodată să pierd"

​Liderul ATP, sârbul Novak Djkovic, a declarat că nu ar fi trebuit niciodată să piardă meciul cu spaniolul Roberto Bautista Agut, din optimile de finală ale Miami Open, transmite News.ro.





"Nu a fost din cauza ploii (n.r. - înfrângerea), întreruperea a fost la 5-4 (n.r. - pentru spaniol), în al doilea set. După break-ul de la începutul setului secund, mi-am pierdut elanul, mi-am pierdut ritmul. I-am dat un pic de spaţiu şi a profitat. Şi-a recăpătat speranţa şi a reuşit să întoarcă frumos situaţia. Este clar din vina mea. Este un bun jucător, dar n-ar fi trebuit niciodată să pierd, am avut multe ocazii pe care nu le-am concretizat. Nu ştiu ce nu a mers, am totuşi senzaţia că am jucat bine", a declarat Djokovic, potrivit lequipe.fr.





Sârbul Novak Djokovic, locul I ATP, a fost învins, marţi, cu scorul de 1-6, 7-5, 6-3, de spaniolul Roberto Bautista Agut, locul 25 ATP, în optimile de finală ale turneului de 1.000 de puncte de la Miami.





Bautista Agut s-a impus după o partidă de două ore şi jumătate. Meciul a fost întrerupt circa 40 de minute în finalul setului secund, din cauza ploii. Spaniolul l-a învins a doua oară în acest an pe Djokovici, după ce l-a întrecut şi la turneul de la Doha, de la începutul lui 2019, în semifinale, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-4.





Bautista Agut va evolua în sferturi la Miami cu americanul John Isner, locul 9 ATP, care l-a învins, cu 7-6 (5), 7-6 (3), pe britanicul Kyle Edmund, locul 22 ATP.





