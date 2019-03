VIDEO ATP Miami: Canada la înălțime: Felix Auger-Aliassime (18 ani) și Denis Shapovalov (19 ani), în sferturile competiției / Stefanos Tsitsipas a fost eliminat (Rezultatele zilei)

Felix Auger-Aliassime (57 ATP, 41 în clasamentul în timp real) a trecut de Nikoloz Basilashvili (Georgia, 19 ATP), scor 7-6(4), 6-4. În turul următor, acesta se va întâlni cu Borna Coric, după ce croatul l-a învins pe Nick Kyrgios.





Denis Shapovalov (23 ATP) l-a învins pe grecul Stefanos Tsitsipas (10 ATP), după două ore și 16 minute de joc, scor 4-6, 6-3, 7-6(3). În sferturi, canadianul se va confrunta cu americanul Frances Tiafoe (34 ATP), care a trecut de David Goffin (20 ATP).

Rezultatele înregistrate în optimi la Miami:





John Isner (SUA/N.7) vs Kyle Edmund (GBR/N.19) 7-6(5), 7-6(3)

Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Nikoloz Basilashvili (GEO/N.17) 7-6(4), 6-4

Borna Coric (CRO/N.11) vs Nick Kyrgios (AUS/N.27) 4-6, 6-3, 6-2

Kevin Anderson (RSA/N.6) vs Jordan Thompson (AUS) 7-5, 7-5

Denis Shapovalov (CAN/N.20) vs Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) 4-6, 6-3, 7-6(3)

Frances Tiafoe (SUA/N.28) vs David Goffin (BEL/N.18) 7-5, 7-6(6)

Miercuri are loc ultima partidă din optimi. Roger Federer îl va întâlni pe rusul Daniil Medvedev (15 ATP), de la ora 21:00.Roberto Bautista-Agut (22) vs John Isner (7)Felix Auger-Aliassime vs Borna Coric (11)Kevin Anderson (6) vs Daniil Medvedev (13)/Roger Federer (4)Denis Shapovalov (20) vs Frances Tiafoe (28)