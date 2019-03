ATP Miami: David Ferrer și Grigor Dimitrov, eliminați în turul trei; Roger Federer, fără emoții în optimi (Rezultatele zilei)

David Ferrer a părăsit turneul Masters de la Miami în turul al treilea, ibericul fiind învins în trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-3, de Frances Tiafoe. Partida a durat două ore și 26 de minute. Roger Federer a prins un bilet pentru optimi după un succes fără prea mari emoții (7-5, 6-3) cu Filip Krajinovic.





Pentru un loc în sferturi, Roger Federer se va duela cu Daniil Medvedev (cap de serie numărul 13).







Turul trei, rezultate:





Kevin Anderson (6) - Joao Sousa 6-4, 7-6(6)

Jordan Thompson - Grigor Dimitrov (24) 7-5, 7-5

Daniil Medvedev (13) - Reilly Opelka 7-6(5), 6-7(5), 7-6(0)

Roger Federer (4) - Filip Krajinovic 7-5, 6-3

Stefanos Tsitsipas (8) - Leonardo Mayer 6-4, 6-4

Denis Shapovalov (20) - Andrei Rublev 6-3, 7-6(5)

David Goffin (18) - Marco Cecchinato (14) 6-4, 6-4

Frances Tiafoe (28) - David Ferrer 5-7, 6-3, 6-3.





Program optimi:



Novak Djokovic (1) vs Roberto Bautista Agut (22)

Kyle Edmund (19) vs John Isner (7)

Felix Auger-Aliassime vs Nikoloz Basilashvili (17)

Borna Coric (11) vs Nick Kyrgios (27)

Kevin Anderson (6) vs Jordan Thompson

Daniil Medvedev (13) vs Roger Federer (4)

Stefanos Tsitsipas (8) vs Denis Shapovalov (20)

David Goffin (18) vs Frances Tiafoe (28).