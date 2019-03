Qiang Wang (18 WTA), adversara Simonei Halep în sferturile de la Miami

​Sportiva chineză Qiang Wang, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 18, a învins-o pe compatrioata sa Yafan Wang, locul 50 WTA, şi va fi adversara Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului de la Miami, transmite News.ro.



Qiang Wang s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, după o oră şi 45 de minute.

Simona Halep a ajuns în sferturi după ce a trecut de Venus Williams, scor 6-3, 6-3.



Halep şi Wang s-au mai întâlnit o singură dată, în 2018, în optimi la Indian Wells, când s-a impus sportiva din Constanţa, scor 7-5, 6-1.

Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și a avut la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).

Aici poți vedea ultimul punct al partidei:



Wang Qiang moves into her first career @MiamiOpen quarterfinal!



Defeats Wang Yafan, 7-5, 6-4! pic.twitter.com/UP1WoqiCLM