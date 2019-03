1:1 Venus este puternica in spatele serviciului, iar schimburile curg in favoarea ei. Este un game alb pentru americanca, 1-1 in setul al doilea







1:0 Simona simte momentul mai slab pe care il traverseaza adversara, ia mingea din urcare, domina schimburile, serveste foarte bine pe reverul adversarei si ajunge sa conduca cu 40-15. Game de control pentru Simona, ea conduce acum cu 1-0 in setul al doilea







6:3 Simona este puternica de pe linia de fund, returneaza cu adancime, iar Venus nu se mai deplaseaza neaparat fantastic (0-30). Americanca face insa pasul in fata si castiga urmatorul punct. Dreapta inversa perfecta, Venus da semne de revenire (30-30). Erorile se aduna insa in dreptul americancei, minge de set pentru Simona. Dupa 33 de minute, Halep castiga setul si conduce cu 1-0 la seturi (6-3)







5:3 Simona reuseste un passing minunat cu dreapta in lung de linie. Este un game in control pentru Halep (40-0). As la exterior, game alb pentru Halep. Este 5-3 pentru jucatoarea noastra







Simona l-a chemat pe Daniel Dobre, acesta o indeamna sa joace mai mult pe dreapta americancei. De asemenea, Dobre ii spune Simonei sa aiba o atitudinea pozitiva







4:3 Venus profita de unele inexactitati din jocul Simonei si ajunge rapid la 30-0. Dreapta inside-out de efect din partea Simonei: 30-15. Prea multa forta incearca sa puna Venus in executii, se ajunge la egalitate (40-40). Venus isi castiga serviciul, nu insa fara emotii. In acest moment, Simona conduce cu 4-3...







4:2 Venus incearca sa loveasca decisiv si rateaza in doua randuri (30-0). Din defensiva, Halep trimite perfect cu backhand-ul in lung de linie (40-0). Game alb pentru Halep, este 4-2 pentru ea in primul set







3:2 Venus nu reuseste insa sa lege mai multe puncte castigatoare, iar Simona ajunge sa conduca (0-30). Neinspirata, americanca mai comite o eroare: 0-40. Este un meci atipic, fara ritm. Simona ajunge tarziu la o minge, aluneca putin si nu mai poate returna (15-40). Inca o minge de break salvata de Williams (30-40). Serviciu inteligent, egalitate, desi Simona a avut 40-0. Ce frumos mangaie mingea Venus: scurta de mare efect. De nicaieri practic a venit revenirea lui Venus. De la 0-40, Simona nu a mai castigat vreun punct...Este 3-2 pentru ea in primul set







3:1 Venus trimite mingi inalte, iar Simona cade in plasa (0-30). Urmeaza o dubla greseala: 0-40. Deplasata dintr-o parte in alta, Venus nu mai poate returna: 15-40. Vine insa si primul break al americancei: a fost un game slab al Simonei, cu o usoara lipsa de concentrare





3:0 Venus variaza: mingi puternice, mingi moi, iar apoi face diferenta. Americanca a trimis superb cu reverul in lung de linie: 40-15. Urmeaza insa o noua perioada mai putin buna pentru Venus, iar Simona nu o iarta: 40-40. Din pacate, Halep forteaza o dreapta in lung de linie, dar mingea se duce in aut. Imediat, Simona duce degetul spre cap si arata ca nu a gandit asa cum ar fi trebuit. Venus nu isi gaseste pasii, intra prea tare intr-o minge, iar fileul ii aduce o sansa de break jucatoarei noastre. Dubla greseala, se face 3-0 pentru Simona, cu doua break-uri. Debut slab de meci pentru Venus, cel putin din punct de vedere fizic





2:0 Venus pare sa acuze unele probleme fizice, desi nu arata neaparat acest lucru (30-0). Sufera insa la capitolul deplasare. Fara problleme pentru Halep in acest debut de meci, se face 2-0 fara emotii







1:0 Meciul a inceput cu Venus la serviciu. Cate o eroare de fiecare parte (15-15). Ambele jucatoare au bandaje la genunchi, probleme fizice. Sa vedem cum vor evolua lucrurile. Simona trimite foarte bine cu o dreapta inside-in, iar Venus nu mai pleaca spre minge (15-30). Rever in lung de linie de manual, Simona a facut break-ul







Marija Cikac este arbitrul din scaun al partidei





Simona si Venus sunt la incalzire







Cele doua jucatoare intra pe Hard Rock Stadium







Simona Halep o întâlnește pe Venus Williams în optimile turneului de la Miami. Cele două s-au mai confruntat de șase ori până în acest moment, fiecare câștigând câte trei dueluri (Simona a învins în ultimele trei dispute). Partida este transmisă în direct pe DigiSport și LiveText pe HotNews.ro.

Simona, despre meciul cu Venus Williams





"Este întotdeauna dificil împotriva lui Venus. Nu o să spun că o să fie uşor pentru că am câştigat ultimele trei meciuri cu ea. Voi fi motivată, voi fi pregătită să joc. Sper că voi fi sută la sută mâine (n.r. - azi)" - Simona Halep.





Venus, despre meciurile cu Simona





"Mereu joacă aproape fără greșeală împotriva mea (n.r. Simona). Trebuie să fiu pregătită pentru acest lucru. Fiecare meci este o oportunitate pentru a învăța și pentru a încerca să joc mai bine. Abia aștept să o întâlnesc" - Venus Williams, pentru WTA.





Întâlniri directe Simona Halep vs Venus Williams:





5 mai 2012, Madrid, zgură: 6-1, 4-6, 7-6(6) pentru Venus

15 mai 2012, Roma, zgură: 6-3, 6-4 pentru Venus

25 septembrie 2019, Tokyo, hard: 4-6, 7-5, 6-3 pentru Venus

14 mai 2015, Roma, zgură: 6-2, 6-1 pentru Simona

10 august 2018, Montreal, hard: 6-2, 6-2 pentru Simona

19 ianuarie 2019, Australian Open, hard: 6-2, 6-3 pentru Simona





Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și a avut la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).

Câștigătoarea se va duela în sferturi cu învingătoarea duelului dintre Qiang Wang (18 WTA) și Yafan Wang (50 WTA).