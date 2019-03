Naomi Osaka, despărțirea de Sascha Bajin, căderea și una dintre probleme: "Cred că am devenit prea emotivă"

A câștigat Australian Open (al doilea Grand Slam din carieră), iar la doar două săptămâni distanță a anunțat că întrerupe colaborarea cu Sascha Bajin. Întâmplător sau nu, de la acel moment Naomi Osaka nu mai <leagă> rezultatele bune, înregistrând trei înfrângeri. A părăsit și turneul de la Miami, după ce a fost învinsă de Su-Wei Hsieh în turul trei. "Cred că am devenit prea emotivă", a precizat, printre altele, liderul ierarhiei WTA.







Naomi și autocritica





"Cred că am devenit puțin prea emotivă, ceea ce s-a întâmplat și la ultimul meci. Nu sunt sigură de ce se întâmplă acest lucru, dar este ceva neobișnuit pentru mine. Știam că mă așteaptă un meci greu, dur. Este imprevizibilă (n.r. Su-Wei Hsieh), nu am subestimat-o, de fiecare dată când am jucat cu ea au fost trei seturi.







De altfel, în Australia (la Melbourne) ar fi meritat să câștige, dar am găsit o modalitate de a reveni. Chiar nu mă gândesc că am tratat-o cu superioritate. Poate, dacă vreți, astăzi m-am supraestimat pe mine într-un anumit fel" - Naomi Osaka.



Despre presiunea de a fi lider mondial







"Sigur că îmi doresc să câștig fiecare meci pe care-l joc. Am crezut că mă descurc bine cu presiunea de a fi lider mondial, dar se pare ca nu e așa. Trebuie să mă concentrez mai mult, nu mai pot să joc așa.







Este doar al doilea turneu alături de Jermaine (n.r. Jenkins - noul antrenor), este nevoie de timp, sunt o mulțime de idei pe care să le discutăm, vom vorbi despre asta. Au fost câteva momente în care am încercat să trimit decisiv prea devreme, fac asta uneori", a concluzionat Naomi Osaka, citată de tennisworldusa.org.









Pe 12 februarie 2019, Osaka a anunțat despărțirea de Bajin . Alături de antrenorul german a câștigat două titluri de Grand Slam (US Open 2018, Australian Open 2019) și a devenit lider mondial.





În funcție de rezultatele de la Miami, Osaka poate pierde locul 1 din clasamentul WTA, Petra Kvitova și Simona Halep având șanse să o detroneze (dacă vor câștiga trofeul competiției din Florida).





Naomi Osaka (campioana en-titre) a părăsit Indian Wells în turul patru, depășită de Belinda Bencic (3-6, 1-6), în timp ce la Miami a fost învinsă de Su-Wei Hsieh în turul trei (6-4, 6-7(4), 3-6). De asemenea, nipona fusese depășită și de Kristina Mladenovic în turul doi de la Dubai (în luna februarie).







Între timp, Sascha Bajin și-a găsit <de lucru>, acesta urmând să se ocupe de pregătirea franțuzoaicei Kristina Mladenovic.





Clasamentul WTA, în timp real:







3 Simona Halep 5512 (5607 / 6392 numărul maxim de puncte).





*Numărul maxim de puncte dacă vor câștiga trofeul de la Miami.



1 Naomi Osaka 6021 -2 Petra Kvitova 5550 (5645 / 6430 numărul maxim de puncte)