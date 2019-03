Simona Halep, despre confruntarea cu Venus Williams: "Nu o să spun că o să fie ușor pentru că am câștigat ultimele trei meciuri cu ea"

Calificată în optimile de la Miami, Simona Halep va da în această fază a competiției peste Venus Williams. Sportiva noastră a câștigat ultimele trei dueluri directe, dar spune că nu se va gândi prea mult la acest lucru. "Nu o să spun că o să fie ușor pentru că am câștigat ultimele trei meciuri cu ea", a precizat Halep. Duelul va începe undeva după ora 22:00, urmând să fie în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.







Despre meciul cu Venus Williams







"Este întotdeauna dificil împotriva lui Venus. Nu o să spun că o să fie uşor pentru că am câştigat ultimele trei meciuri cu ea. Voi fi motivată, voi fi pregătită să joc. Sper că voi fi sută la sută mâine (n.r. - azi)" - Simona Halep.







Despre problema de la genunchi







"Nu m-a afectat prea mult. Îl simt (n.r. - genunchiul), simt încă durere în genunchiul meu. Sper că nu este foarte periculos" - Simona Halep.





Despre noul antrenor







"Am lucrat împreună (n.r. - cu Daniel Dobre). M-a ajutat la câteva turnee. Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în această perioadă. Nu voi compara niciodată vreun antrenor cu Darren. Cred că am avut cele mai bune rezultate din viaţa mea cu Darren. Am înţeles tot, chiar dacă el vorbea în limba engleză. Dar este bine că am un antrenor român, deparece poate mă pot exprima mai bine" - Simona Halep.





Venus, despre meciurile cu Simona







"Mereu joacă aproape fără greșeală împotriva mea (n.r. Simona). Trebuie să fiu pregătită pentru acest lucru. Fiecare meci este o oportunitate pentru a învăța și pentru a încerca să joc mai bine. Abia aștept să o întâlnesc" - Venus Williams, pentru WTA.







Ce a declarat Simona la finalul partidei cu Polona Hercog





"A fost un meci greu, a jucat incredibil. Cred că amândouă am jucat în final mult mai bine decât la început. Sunt foarte bucuroasă de această victorie, înseamnă foarte mult. Faptul că am stat acolo şi am alergat ca nebuna timp de trei ore mă face mai bucuroasă şi mai încrezătoare. Mi-am găsit încet, încet ritmul, faptul că nu am cedat niciun punct înseamnă mult, îmi oferă încredre pe mai departe, că pot câştiga orice meci joc.







Aşa că dacă doresc să am acea senzaţie ca anul trecut, când am terminat ca numărul 1, trebuie să fac ceea ce am făcut azi. Dacă fac ceea cea am făcut azi, cred că am o şansă să redevin numărul 1. Este pentrru prima dată când joc şi câştig pe acest teren şi sunt fericită şi abia aştept să revin să joc aici. Vă mulţumesc pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut, este o plăcere să joc la Miami şi sper să trec mai multe tururi", a declarat Halep, la interviul de pe teren, potrivit News.ro.