​WTA Miami: Bianca Andreescu, Petra Kvitova și Kiki Bertens s-au calificat în optimi; Naomi Osaka, Angelique Kerber și Julia Goerges au fost eliminate (Rezultatele complete)

​Bianca Andreescu (24 WTA) a reușit să o învingă pentru a doua oară în doar șase zile pe Angelique Kerber (4 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-1, și s-a calificat în optimile turneului de la Miami. În aceeași fază a competiției au pătruns și Petra Kvitova și Kiki Bertens. Naomi Osaka, liderul clasamentului WTA, a fost eliminată de Su-Wei Hsieh (27 WTA), în timp ce Julia Goerges a pierdut duelul cu Carolina Garcia.

"Nu a fost uşor. Cred că am fost cu un pas înaintefaţă de Kerber astăzi. Ştiu că am avut 4-1 în setul doi, am încercat să uit de asta şi mi-am încercat şansa în al treilea. Eram foarte obosită. Am încercat să îmi păstrez energia cât se poate, dar am lăsat totul acolo astăzi. Am simţit că ea nu juca la cel mai bun nivel posibil al său şi am profitat de asta", a declarat Andreescu, potrivit WTA.



Rezultatele înregistrate sâmbătă la Miami:





Su-Wei Hsieh (TPE/N.27) vs Naomi Osaka (JPN/N.1) 4-6, 7-6 (7/4), 6-3

Anett Kontaveit (EST/N.21) vs Ajla Tomljanovic (AUS) 7-6 (7/3), 2-6, 7-6 (7/4)

Bianca Andreescu (CAN) vs Angelique Kerber (GER/N.8) 6-4, 4-6, 6-1

Petra Kvitová (CZE/N.3) vs Donna Vekic (CRO/N.26) 6-4, 3-6, 6-4

Caroline Garcia (FRA/N.19) vs Julia Görges (GER/N.15) 6-0, 7-5

Ashleigh Barty (AUS/N.12) vs Samantha Stosur (AUS) 6-0, 6-3

Kiki Bertens (NED/N.7) vs Viktória Kužmová (SVK) 3-6, 6-0, 6-1





Se cunosc deja din optimi:





Su-Wei Hsieh (27) vs Caroline Wozniacki (13)

Anett Kontaveit (21) vs Bianca Andreescu

Petra Kvitova (3) vs Caroline Garcia (19)

Asleigh Barty (12) vs Kiki Bertens (7)





Rămân de decis:





Ka. Pliskova/A. Cornet vs Y. Putintseva/A. Sevastova

E. Mertens/M. Vondrousova vs T. Maria/S. Stephens

Y. Wang/ D. Collins vs Q. Wang

D. Kasatkina/V. Williams vs P. Hercog/S. Halep