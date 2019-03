Monica Niculescu, despre victoria din Fed Cup împotriva Cehiei: "Vreau să retrăiesc acel moment"

"Încă mă gândesc la asta (n.r. la victoria cu Cehia). Când vreau să mă simt bine, intru pe YouTube și urmăresc rezumatul. A fost vorba despre atmosferă, rezultatul obținut pentru țara ta, faptul că era 2-2 și jucai împotriva Cehiei, campioană de șapte ori, în Cehia! A fost fantastic", a declarat Monica, potrivit wtatennis.com.





"Sunt fericită, dar sunt și tristă că s-a terminat. Încă îmi doresc să retrăiesc acel moment, pentru că a fost un sentiment minunat. Mi-a dat mai multă încredere în propriile forțe. Să faci asta pentru țara ta, să bați Cehia, campioana en-titre, a fost extraordinar. În plus, am jucat foarte bine în acel meci, atât eu cât și Irina. Am fost o combinație foarte bună!", a mai spus Niculescu.





Monica a vorbit și despre accidentarea sa la gamba stângă, care i-a pus probleme în sezonul 2018: "A fost foarte dificil pentru că a fost o accidentare serioasă. Am mai avut fracturi de stres, dar nimic de acest gen. Nu se vindeca și nu știam ce să fac. Nu puteam să mă mișc bine pe teren din cauza acestei probleme. Lucram doar partea superioară a corpului și după trebuia să intru și să joc, fără să știu dacă mă vindecam, încă mă durea".





Pentru Monica, victoria în fața Garbinei Muguruza (17 WTA) a fost prima în fața unei jucătoare din Top 20 după cea de anul trecut, tot de la Miami, în fața Magdalenei Rybarikova. Acel meci era urmat de accidentarea care a forțat-o să nu participe în sezonul de zgură.





Chiar și Monica, cunoscută pentru optimismul său, a recunoscut că a avut probleme să revină la același nivel și că s-a simțit demoralizată: "Am luat o pauză atât de lungă, iar când am revenit pe teren parcă nu mai știam cum să joc tenis. Era dificil să joc în momentele importante. Am lipsit și nu mai simțeam tenisul





Pas cu pas am început să mă simt mai bine pe teren. Îmi place la Miami, am jucat bine aici anul trecut, când am avut un meci bun împotriva lui Sloane (n.r. Stephens), chiar dacă am pierdut. Mă simt bine, așa că sper să pot să îmi prestez jocul și să fiu sănătoasă. E bine!", a concluzionat Monica Niculescu, care o va întâlni în turul al treilea pe Caroline Wozniacki.





Daneza o conduce cu 9-0 pe Monica, jucătoarea noastră reușind să câștige un singur set împotriva Carolinei, la Madrid, în 2017.

Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și are la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova și Angelique Kerber. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).