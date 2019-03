Bianca Andreescu (24 WTA) este de neoprit și la Miami, acolo unde a învins-o în turul al doilea pe Sofia Kenin (34 WTA), cap de serie 32, scor 6-3, 6-3, luându-și astfel revanșa în fața americancei. Kenin este ultima jucătoare care a învins-o pe Andreescu în acest sezon, în semifinale la Acapulco.

Bianca a evoluat încă o dată entuziasmant și s-a impus după 92 de minute în fața Sofiei Kenin (20 de ani), ajungând la 30 (!) de victorii în actualul sezon. Jucătoarea de 18 ani se află la al nouălea succes consecutiv, ultima înfrângere fiind înregistrată în semifinalele de la Acapulco ( învinsă chiar de Sofia Kenin, scor 6-4, 3-6, 7-5).



În turul al treilea de la Miami am putea avea parte de reeditarea finalei de la Indian Wells. Jucătoarea canadiană de origine română va juca în runda următoare cu învingătoarea partidei Angelique Kerber (Germania, 4 WTA) vs Karolina Muchova (Cehia, 113 WTA), venită din calificări.

Kenin a încheiat partida cu o dublă greșeală:



Unfortunate way for Kenin to end the match - @BAndreescu_ through in straight sets, 6-3, 6-3!



It's the Canadian's 30th win so far this season!#miamiopen pic.twitter.com/h34lTGRjFn