WTA Miami: Partida Simona Halep vs Taylor Townsend se va juca în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ora 00:30

Simona Halep (3 WTA), cap de serie numărul 2, va debuta la turneul Premier Mandatory de la Miami în noaptea de vineri spre sâmbătă, urmând să o întâlnească în turul al doilea pe americanca Taylor Townsend (96 WTA), venită din calificări. Meciul se va desfășura pe Terenul 1 și nu va începe mai devreme de ora 00:30 (ora României).

Partida dintre Halep și Townsend este programată a cincea pe Terenul 1, după trei meciuri de pe tabloul masculin şi unul de pe cel feminin. Prima partidă va începe la ora 17:00.

În al treilea meci de pe arena Butch Buchholz, Monica Niculescu (138 WTA) va evolua cu Garbine Muguruza (Spania, 17 WTA), după ora 20:00, iar în ultimul meci de pe Terenul 6, Mihaela Buzărnescu (32 WTA) o va întâlni pe Alize Cornet (Franța, 53 WTA), după ora 23:00.



Pe Terenul 7, de la ora 19:30, perechea Raluca Olaru (România)/Darija Jurak (Croația) va întâlni în prima rundă echipa americană Desirae Krwczyk şi Sabrina Santamaria.



Turneul de la Miami face parte din categoria "Premier Mandatory", are premii totale în valoare de $9.035.428, se dispută pe hard și are la start 128 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Simona Halep și Angelique Kerber. Ultimele campioane sunt Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).

Aici poți vedea programul complet al zilei:



\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25

FRIDAY’S ORDER OF PLAY

\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25



You’re gonna wanna be here for this one.



Tickets — https://t.co/88DDKRpRgB pic.twitter.com/ZdiMx9urvF