Bianca Andreescu: Am luptat cât am putut și sunt foarte mândră de mine

Bianca Andreescu a reușit să facă din nou un meci mare. În primul tur al turneului de la Miami, jucătoarea din Canada, de origine română, a întors rezultatul fantastic și s-a impus iar în fața Irinei Begu, potrivit Mediafax.

După un prim set câștigat de sportiva din România, 6-4, și minge de set tot pentru Begu în actul secund, 5-1, Andreescu a reușit să răstoarne situația, să câștige 6-7 și să se impună în setul decisiv cu 2-6.

"Am luptat cât am putut și sunt foarte mândră de mine și de cum m-am descurcat cu toată această situație. Cu cât e mai grea lupta, cu atât e mai dulce victoria. Am căpătat multă experiență astăzi, dar sper ca pe viitor să nu mai ajung să salvez minge de meci pentru a câștigat. Ar fi fantastic să câștig două turnee consecutiv", a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului cu Begu, care a durat două ore și 35 de minute.

În turul doi, Andreescu (18 ani, nr, 24 WTA) o va întâlni pe americanca Sofia Kenin (20 de ani, nr. 34 WTA), în fața căreia a pierdut ultimul ei meci, în semifinalele de la Acapulco.







VIDEO Irina Begu, eliminată dramatic de la Miami - A condus cu 1-0 la seturi, 5-1 în al doilea și a ratat și o minge de meci în confruntarea cu Bianca Andreescu