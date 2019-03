​LIVESCORE Irina Begu vs Bianca Andreescu 2-2

Setul I







Debutul meciului a găsit-o pe Bianca la serviciu. Nu a fost tocmai genul de game cu care să-ți dorești să începi o partidă: serviciu oscilant, multe erori și în plus o adversară care a căutat în permanență să lovească mingea din urcare. În aceste coordonate, Begu a făcut break-ul, iar apoi l-a consolidat pe propriul serviciu (2-0).





Bianca Andreescu este, cu siguranță, jucătoarea momentului în tenisul feminin, sportiva care reprezintă Canada cucerind cu doar câteva zile în urmă trofeul de la Indian Wells. Și la turneul din California, Bianca a început cu un meci împotriva Irinei Begu în turul întâi. Așa va fi și la Miami, întrecere tot de categorie Premier Mandatory. Confruntarea Begu vs Andreescu va fi în direct pe Digisport și LiveScore pe HotNews.ro.





Meciuri directe:



Irina Begu vs Bianca Andreescu 1-1





2019, Indian Wells: 6-7(3), 6-3, 6-3 pentru Andreescu

2018, FedCup: 6-3, 6-7(4), 6-2 pentru Begu.







Begu vs Andreescu:





Titluri WTA: 4-1

Titluri WTA dublu: 9-0

Bani câștigați din tenis: $4,794,879 vs $1,704,919

Victorii/înfrângeri în carieră: 369/260 vs 117/46

Ani: 28-18

Locul nașterii: București - Mississauga, Ontario, Canada

Înălțime: 1,81 metri vs 1,7 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Ambele execută backhand-ul cu două mâini

Locul în clasamentul WTA: 70 - 24.