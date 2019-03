Simona Halep a confirmat că noul ei antrenor este Daniel Dobre

"Simona Halep a confirmat că l-a angajat în calitate de antrenor permanent pe Daniel Dobre, cu care a mai lucrat în trecut", a scris pe Twitter, jurnalistul Ben Rothenberg, colaborator al New York Times.

Simona Halep confirms she has hired a new full-time head coach: Daniel Dobre, a Romanian whom she has worked with before. #MiamiOpen