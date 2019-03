Miami Open: Irina Begu și Marius Copil vor debuta în noaptea de miercuri spre joi

Programul zilei de marți de la Miami Open a fost dat peste cap de ploaie, astfel că toate partidele au fost amânate pentru miercuri. Irina-Camelia Begu și Marius Copil sunt primii sportivi din România care vor debuta la competiția americană, meciurilor lor urmând să aibă loc în această noapte.

Ziua de miercuri va începe cu meciurile rămase din calificări, unde este prezentă și Monica Niculescu (138 WTA). Pentru accederea pe tabloul principal, Monica se va duela cu Kateryna Kozlova (101 WTA/Ucraina), jucătoare de care Simona Halep a trecut cu greu la Indian Wells (7-6, 7-5). Partida este programată de la ora 16:00 (ora României).

Irina Begu (70 WTA) va debuta împotriva Biancăi Andreescu (24 WTA), nu înainte de ora 01:30. Cele două jucătoare s-au întâlnit și în primul tur de la Indian Wells, turneu câștigat duminică de Andreescu. A fost 6-7(3), 6-3, 6-3 pentru sportiva din Canada, care pierduse prima întâlnire cu Begu, anul trecut, în FedCup (scor 6-3, 6-7((4), 6-2).

Confruntarea dintre Irina Begu și Bianca Andreescu va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2.

WEDNESDAY’S ORDER OF PLAY



Match play begins at 10 a.m. local time.



Both qualifying and main draw matches will be played tomorrow. pic.twitter.com/Y4xH1HVP6W