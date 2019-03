Bianca Andreescu, strălucirea și principala armă: "Are o mare încredere în propriile-i forțe" - Martina Navratilova

După un turneu de vis la Indian Wells (a trecut, printre altele, până la câștigarea trofeului de Muguruza, Svitolina și Kerber), Bianca Andreescu a fost lăudată de nume mari ale tenisului mondial. De la Rod Laver și până la Darren Cahill, toată lumea a apreciat jocul prestat de Bianca în California. Martina Navratilova a identificat ce ar putea îmbunătăți pe termen scurt canadianca, dar și ce o face atât de puternică pe teren - mentalul.





Războinică din punct de vedere mental





"Este foarte ambiţioasă, pentru că e şi foarte talentată. Joacă un tenis complet, iar din punct de vedere mental e o războinică. Nu se teme şi e mereu acolo în momentele importante. Cu toate acestea, încă sunt multe aspecte care trebuie îmbunătăţite" - Sylvain Bruneau (antrenorul Biancăi), citat de radio-canada.ca, conform Digisport.





Martina Navratilova: "Are tot ce-i trebuie și o mare încredere în ea"







Navratilova a întregit lista celor care o laudă pe Bianca după un Indian Wells în care, așa cum chiar ea a zis, a jucat cu succes rolul Cenușăresei





"Bianca a apărut de nicăieri, dar a meritat să câștige (n.r. titlul de la Indian Wells). A jucat un tenis fantastic, iar eu cred că este aici pentru a rămâne (n.r. face referire la faptul că nu va fi doar o cometă în circuitul WTA). Mă uit și aștept să devină o jucătoare și mai bună. Se află pe traiectoria corectă.





Are tot ce-i trebuie și cel mai important are o mare încredere în propriile-i forțe. Ceea ce cred că poate îmbunătăți este forehand-ul, care nu mai este <acolo> atunci când este nervoasă. Are mâini bune, iar IQ-ul o ajută să aibă o bună selecție a loviturilor, este incredibil cum alege uneori să varieze. Eu cred că va fi în TOP 10 până la finalul anului dacă va juca tot așa" - Martina Navratilova, citată de tennisworldusa.











În acest an, Andreescu a adunat deja 28 de victorii (!), iar de trei ori a părăsit terenul învinsă (Julia Goerges, Anastasija Sevastova și Sofia Kenin se pot lăuda că au câștigat în 2019 împotriva Biancăi).





Nume mari pe care Andreescu le-a învins deja în acest sezon: Caroline Wozniacki, Venus Williams, Julia Goerges, Dominika Cibulkova, Garbine Muguruza (6-0, 6-1), Elina Svitolina și Angelique Kerber. Bani adunați în 2019 doar din tenis: $1.489.031.





Aici poți urmări un rezumat al finalei dintre Andreescu și Kerber: