Justin Trudeau, premierul canadian: "Felicitări, Bianca Andreescu!" / Răspunsul sportivei: "Este o onoare să joc pentru această ţară extraordinară (Canada)"

Premierul canadian Justin Trudeau i-a transmis Biancăi Andreescu un mesaj de felicitare după ce sportiva de origine română a câştigat turneul de la Indian Wells.

"De la wild card la campioana Indian Wells - Bianca Andreescu tocmai a făcut istorie. Felicitări!", a scris Trudeau, pe Twitter.

Aici poți vedea postarea lui Trudeau:





From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_ ! #BiancaRising \uD83C\uDFBE\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 https://t.co/0IBTOfcZQH

Bianca Andreescu a răspuns că este o onoare să joace pentru Canada: "Vă mulţumesc foarte mult, este o onoare să joc pentru această ţară extraordinară".



Thank you so much. It’s an honour to play for this amazing country\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 https://t.co/j5KAt9ZhKX