Indian Wells: Elise Mertens şi Aryna Sabalenka, campioane în proba de dublu după ce le-au învins pe principalele favorite

Finala a durat doar o oră și trei minute. Mertens și Sabalenka se află la primul titlu cucerit împreună la dublu.



Singurul turneu la care Mertens și Sabalenka au mai format o echipă a fost Australian Open 2019, unde au fost eliminate în optimi chiar de perechea Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova.



That moment when you win your first title together! \uD83D\uDC6D @SabalenkaA @elise_mertens #BNPPO19 pic.twitter.com/Fu39GZixDe

Metkic şi Zeballos s-au impus după o oră și 29 de minute, obținând primul trofeu împreună la dublu.

De asemenea, Nikola Mektic şi Horacio Zeballos au disputat doar al doilea turneu împreună la dublu, după cel de la Rio de Janeiro (februarie 2019), unde au pierdut în sferturi.



Bucuria învingătorilor:



The steps of celebrating \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6@NMektic and @HoracioZeballos win the #BNPPO19 men's doubles title 4-6, 6-4, 10-3 over Kubot/Melo. This is their first title as a team.#BNPPO19 pic.twitter.com/xrN2WRU12G